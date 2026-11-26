El Villarreal cumplió con su objetivo de ganar en la República Checa y seguir muy vivo en sus aspiraciones de superar la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los amarillos se han impuesto por 0-1 al Slavia de Praga en un partido resuelto con un gol de Buchanan en la segunda parte.

No ha sido el encuentro más brillante de los amarillos, que se han visto sometidos durante algunas fases, sobre todo después de adelantarse en el marcador y que han mostrado poca fluidez en ataque.

Pero han logrado tres puntos que les permiten sumar seis en la fase de grupos y acercarse a la opción a alcanzar las rondas eliminatorias.

Su próxima cita, ante el Sabah, será importante para fortalecer esas aspiraciones, ya que, en caso de ganar, podría necesitar un solo punto en las dos últimas jornadas para lograr el objetivo.