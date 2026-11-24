Al Villarreal le ha llegado la hora de dar un paso al frente en la Liga de Campeones. El conjunto amarillo no ha tenido precisamente un comienzo de competición que invite al optimismo, pero la visita a Praga para medirse al Slavia se presenta como una oportunidad que no puede dejar escapar. Los de Iñigo necesitan una victoria para reactivar sus opciones y evitar que la Champions vuelva a convertirse en una pesadilla, como ya sucedió la pasada campaña.

Después de enfrentarse a rivales de la entidad del Dortmund, PSG, Liverpool y Nápoles, el equipo castellonense afronta dos compromisos consecutivos antes del parón navideño que pueden resultar determinantes para su futuro europeo. Con apenas tres puntos en su casillero, los duelos ante el Slavia y el Sabah adquieren carácter de finales. Cualquier nuevo tropiezo reduciría considerablemente su margen de maniobra y volvería a alimentar los fantasmas de una temporada anterior que dejó un sabor amargo. El Villarreal sabe que ha llegado el momento de responder sobre el terreno de juego y que ya no hay demasiado espacio para las excusas.

A las dificultades deportivas se suma una enfermería que sigue restando efectivos importantes. Las ausencias de futbolistas con el peso y la experiencia de Gerard Moreno y Foyth continúan condicionando al equipo, mientras que la lesión de Saliba supone otro contratiempo para una medular en la que el canadiense aporta dinamismo y energía.

Buenos precedentes del Villarreal en la República Checa

El Villarreal celebra en Praga la clasificación para semifinales de E.L | UEFA.COM

Si algo juega a favor del conjunto amarillo es su trayectoria en territorio checo. El Villarreal ha disputado cinco encuentros en la República Checa y todavía no conoce la derrota, un balance que invita al optimismo antes de afrontar su primer compromiso de Champions en el país.

El primer precedente se remonta a la Copa Intertoto de la temporada 2003-04, cuando los castellonenses firmaron un empate (1-1) en el campo del Brno. Su primera victoria llegó en la Liga Europa 2007-08, con un triunfo por 1-2 frente al Mlada Boleslav.

Ya en la campaña 2015-16, los amarillos volvieron a visitar el país para medirse al Viktoria Plzen, ante el que empataron 3-3, y al Sparta de Praga, al que derrotaron por 2-4. El último desplazamiento tuvo como escenario precisamente al Slavia, rival de esta noche. Fue en la temporada 2017-18, cuando el Villarreal se impuso por 0-2 gracias a un tanto de Carlos Bacca y otro gol en propia puerta de Deli.

Un historial de cinco visitas, con tres victorias y dos empates, que el equipo de Iñigo Pérez tratará de prolongar esta noche. Será, además, la primera vez que el Villarreal dispute un encuentro de la Liga de Campeones en territorio checo.