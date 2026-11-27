Pablo Hernández ha analizado el partido de este próximo fin de semana en cancha del Mallorca, una de las "mejores plantillas" según el propio técnico albinegro. Además ha confirmado la buena noticia de la recuperación de Isra Suero, quien regresará al equipo este fin de semana

Sobre el Mallorca: "Todos pensamos que el Mallorca tiene una de las mejores plantillas de la categoría. Viene de Primera División, ha mantenido a muchos jugadores y es uno de los candidatos al ascenso. Es verdad que los resultados no han sido los mejores, pero también se puede mirar de otra manera: no han conseguido muchas victorias, pero llevan siete partidos sin perder. Tienen mucha calidad, muchos recursos y un entrenador al que conocemos de Las Palmas, que trata de imponer un estilo similar"

Buenos partidos ante los "de arriba": "Todos pensamos que el Mallorca tiene una de las mejores plantillas de la categoría. Viene de Primera División, ha mantenido a muchos jugadores y es uno de los candidatos al ascenso. Es verdad que los resultados no han sido los mejores, pero también se puede mirar de otra manera: no han conseguido muchas victorias, pero llevan siete partidos sin perder. Tienen mucha calidad, muchos recursos y un entrenador al que conocemos de Las Palmas, que trata de imponer un estilo similar"

Un mes exigente: "Va a ser un mes con muchos encuentros, también con la Copa, pero no pensamos más allá del Mallorca. Solo tenemos que centrarnos en este partido e intentar conseguir los tres puntos. Después iremos afrontando cada encuentro con la mayor ilusión, sabiendo que vamos a necesitar a toda la plantilla"

Estado de la plantilla: "Va a ser un mes con muchos encuentros, también con la Copa, pero no pensamos más allá del Mallorca. Solo tenemos que centrarnos en este partido e intentar conseguir los tres puntos. Después iremos afrontando cada encuentro con la mayor ilusión, sabiendo que vamos a necesitar a toda la plantilla"