El Villarreal ha encontrado en su cantera una primera respuesta a los problemas que las lesiones están provocando en su centro del campo. Los contratiempos físicos de Diatta y, sobre todo, de Nathan Saliba han dejado un vacío en una demarcación especialmente sensible en un momento del curso en el que el calendario comienza a apretar con las tres competiciones en juego. Ante este escenario, Iñigo Pérez ha decidido recurrir a Cheick Thiam, mediocentro del filial, para incorporarlo a la dinámica del primer equipo.

Con Saliba apartado de los terrenos de juego durante aproximadamente tres meses y Diatta fuera de combate para lo que resta de temporada, el Villarreal se queda con únicamente tres efectivos para ocupar la sala de máquinas: Pape Gueye, Santi Comesaña y Carlos Macià.

Una nómina corta para afrontar la exigencia de los próximos meses. La primera solución pasa por promocionar al joven futbolista senegalés, que ya trabaja a las órdenes de Iñigo Pérez. El propio técnico confirmó su incorporación al grupo: «Sé que está con nosotros a todos los efectos. Ha demostrado su nivel e implicación y necesitamos gente ahí. Tener mediocampistas te aporta mucho nivel en el día a día».

La opción de acudir al mercado

Aunque la promoción de Thiam es la primera apuesta del club para cubrir las necesidades inmediatas, no se descarta que el Villarreal termine acudiendo al mercado invernal en busca de un refuerzo para una posición tan importante como la de mediocentro. Una decisión en la que también puede influir el futuro del equipo en Europa.

Thiam llegó la pasada temporada al club y este año se ha hecho con la titularidad en el filial de Albelda. El joven internacional con Senegal ya realizó la pretemporada con el primer equipo, con el que llegó a estrenarse como goleador. Recientemente renovó hasta el año 2031 con el Villarreal