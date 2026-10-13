Rafa Marín se hace mayor para su vuelta a La Cerámica

El partido de La Cerámica servirá de reencuentro entre antiguos ex compañeros como es el caso de Rafa Marín con los futbolistas del Villarreal. El defensa sevillano regresa poco meses después al que fuera su estadio durante la pasada temporada, y lo hace como un puntal defensivo del actual Nápoles y como un futbolista fundamental en los esquemas de Allegri.

Tras pasar desapercibido en su primera temporada en Italia, en la que apenas contó con oportunidades, el joven zaguero apostó por salir cedido en dirección a Vila-real, equipo que siempre había suspirado por sus servicios. Y lo cierto es que esta experiencia no pudo ser más provechosa. En La Cerámica Marín disputó 31 partidos, 28 de ellos como titular, y cinco de ellos fueron en la máxima competición europea. Vivencias fundamentales para que el cuadro partenopeo apostase este verano por su regreso.

Ya en Italia, su papel ha cambiado radicalmente. Con Allegri en la banca, ha disputado los siete partidos oficiales de su equipo como titular, tanto en en el Calcio como en la Liga de Campeones. Y mañana en su regreso a Vila-real no será diferente: “Estoy muy contento. Estuve hace dos años en Nápoles y fue un año duro. Mejoré pese a no jugar y en Villarreal me acogieron con los brazos abiertos. Ha vuelto un Rafa Marín más preparado y maduro, que se siente preparado para estar el mayor tiempo posible en Nápoles”, afirmaba.

Moleiro: “Rafa me dice que me va a dar muchas patadas”

Rafa Marin y Alberto Moleiro | VILLARREAL CF

Durante el partido se va a ver las caras en muchas ocasiones con uno de sus mejores amigos en el Villarreal, Alberto Moleiro, y del resultado de dichos duelos puede depender la suerte del partido. El canario reconoció entre bromas que esta semana han estado en contacto: “ Hemos hablado esta semana y me ha dicho que me va a dar muchas patadas”, bromeaba.

Moleiro desvelaba que el de Guadajoz está feliz por su nuevo rol en el cuadro del sur de Italia: “Tengo una relación muy buena, hemos hablado y me cuenta cómo se siente y que tiene muchas ganas de jugar aquí. Está muy contento de cómo le van las cosas en el Nápoles este año”