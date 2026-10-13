El Castellón hace autocrítica tras perder en Andorra

La derrota sufrida ante el Andorra ha escocido en el CD Castellón y no tanto por el resultado (1-0) sino por la forma de producirse. El equipo albinegro se ha visto muy superado en intensidad por el conjunto del Principado, lo que ha provocado el enfado de Pablo Hernández.

"Me voy muy cabreado. Hemos entrado muy mal al partido y la primera media hora ha sido muy mala. No hemos presionado como estamos acostumbrados y yo soy el primer responsable porque tal vez no haya transmitido lo que necesitaba el equipo desde el primer minuto", ha expuesto.

El preparador albinegro ha advertido de que "tenemos que ponernos las pilas, yo el primero, para salir de estas malas sensaciones".

En la misma línea se ha mostrado uno de los capitanes, Diego Barri. "Debemos hacer autocrítica y ser conscientes de que esto no se puede repetir ni tolerar. Necesitamos todos un tirón de orejas y hacer una semana buena para volver a coger una racha positiva".