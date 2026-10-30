Partidazo: El Peñíscola recibe al Inter

El Servigroup Peñíscola FS recibe este sábado (18h) en el Juan Vizcarro al Inter JP Financial en la séptima jornada del Apertura de la Liga Prime Futsal. Los peñiscolanos tratarán de sumar tres puntos para acercarse a los seis primeros puestos de la clasificación. El cuadro local es undécimo y acumula siete puntos después del triunfo del pasado fin de semana ante el Noia Portus Apostoli, a solo tres de los seis primeros clasificados. Con el nuevo sistema de la liga, los seis primeros al finalizar el Apertura acceden de manera directa a la Copa de España.

Además de esa intención de crecer en la clasificación, el Peñíscola FS tratará de extender la imagen competitiva ofrecida ante el Noia. Así lo destacó el entrenador Gerard Pusó tras el triunfo en Galicia. “La valoración es muy positiva por la seriedad del partido que hemos hecho y por sumar tres puntos fuera de casa. Estoy muy contento por los jugadores y por el trabajo que están haciendo. Merecíamos la victoria y mirar hacia arriba”, explicó Pusó en rueda de prensa.

De cara al duelo ante el Inter, Pusó solo cuenta con la ausencia por lesión de Pablo García. El resto de la plantilla estará disponible, mientras que Álex Cervera y Bruno Barea se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica. Su rival será un Inter JP Financial séptimo clasificado de la competición con 10 puntos y que acumula dos triunfos consecutivos.

El pasado fin de semana, el Inter se impuso con holgura al Viña Albali Valdepeñas (4-1). En el encuentro que disputaron ambos equipos la pasada temporada en el Juan Vizcarro de Peñíscola, la victoria cayó del lado local con un gol de Diego Quintela a falta de tres minutos para el final (4-3).

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