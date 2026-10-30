La recuperación del Villarreal, a examen hoy ante el Espanyol

El Villarreal juega esta noche un partido muy importante para confirmar su recuperación definitiva. Los amarillos saben que está en el momento clave de la temporada para acercarse, por fin, a la zona alta de la tabla. Tras un inicio titubeante los amarillos disputarán tres partidos consecutivos en La Cerámica y, después de la victoria en Mestalla, saben que no pueden permitirse más tropiezos en casa.

Las ausencias en el centro del campo de Saliba y Gueye (este último por sanción) harán que Iñigo apueste de nuevo por el canterano Maciá, quien firmará su tercera titularidad consecutiva en Liga. Y de momento su rendimiento está siendo más que notable. Gerard y Mikautadze regresarán al once para liderar el ataque castellonense en compañía de Moleiro.

El técnico Iñigo Pérez en la previa del encuentro, se refirió a la importancia de los puntos en juego: "Estamos en un momento que, sin mirar el calendario, es cierto que cuando seamos capaces de tener un equilibrio entre el juego y las victorias en casa, nos ayudará a a sentirnos fuertes y mejoraremos. Fuera ya hemos visto que no tenemos miedo de ir bien sea al Bernabéu, a Manacor o Anfield. El punto clave es ser fiables en casa, a partir de ahí la autoconfianza para tener resultados llegará”.

El Espanyol llega con cambio en el banquillo

El Espanyol se enfrenta esta noche al Villarreal en un encuentro totalmente atípico y condicionado por la situación en su banquillo. La eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Sestao River el pasado martes, la destitución de Manolo González posteriormente, el anuncio de Eder Sarabia como nuevo técnico perico para dar inicio a un nuevo proyecto o la apuesta por Sergio García para dirigir al equipo de forma interina, de momento, esta noche.

El propio Iñigo se refirió a como esta situación puede afectar a su equipo a la hora de preparar el partido: "Cuando hay tanto ruido alrededor del rival, siempre te obliga a estar más expectante y más atento. Los cambios de técnicos, cuando son de forma tan repentina, hay poco espacio de tiempo para alterar el juego. Sergio tratará de estar cómodo en lo que hace habitualmente. Pero la clave está en nosotros, en ver qué mejorar y corregir. Esperar que alcemos la vista y veamos la final que hemos ganado”