La familia albinegra rinde homenaje a Jesús de Miguel en la puerta 9 de Castalia

La afición del CD Castellón ha mostrado este martes su cariño y respeto hacia Jesús de Miguel con un multitudinario homenaje en los alrededores del SkyFi Castalia. Cientos de seguidores se han concentrado desde las 18:00 horas junto a la puerta número 9 del estadio, donde han preparado un pequeño altar en memoria del futbolista madrileño, fallecido tras el fuerte impacto recibido durante el encuentro del lunes ante el Andorra.

El lugar se ha llenado de muestras de recuerdo, con ramos de flores, velas, bufandas y fotografías del delantero, que defendió la camiseta albinegra desde febrero de 2023 hasta julio de 2025.

Al homenaje también se han sumado los integrantes de la primera plantilla y el cuerpo técnico del Castellón. Hasta cinco jugadores de la actual plantilla, Sergi Torner, Alberto Jiménez, Israel Suero, Raúl Sánchez y Ousmane Camara, compartieron vestuario con De Miguel. También Pablo Hernández coincidió con él durante tres temporadas, primero como jugador y después como miembro del cuerpo técnico.

La concentración ha reunido a varios cientos de aficionados en una tarde marcada por la emoción y las muestras de afecto hacia Jesús de Miguel.