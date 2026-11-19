El Villarreal tendrá un regreso potente tras el parón de selección, ya que visita este domingo al Barcelona. Será el inicio de una secuencia exigente, pues le esperan citas importantes en las tres competiciones.

Así, los amarillos jugarán el miércoles 25 ante el Slavia de Praga en un partido de Champions clave para seguir con aspiraciones realistas de superar la fase de grupos. Cuatro días después volverán al torneo doméstico para visitar al Celta.

El 2 de diciembre, el Villarreal visitará a un equipo de Primera o Segunda RFEF en la Copa del Rey, mientras que el sábado 5 se enfrentará en casa a la Real Sociedad antes de recibir el martes día 8 al Sabah en otro partido clave de la Liga de Campeones.