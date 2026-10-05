El Ceuta frena la racha de victorias del Castellón

El Castellón no ha pasado del empate a uno en su enfrentamiento ante el Ceuta en el SkyFi Castalia y ha cedido el liderato al Eibar, que se ha impuesto al Albacete.

Los albinegros, que han acusado las bajas -hasta nueve jugadores no pudieron estar en el partido-, han estado muy imprecisos con balón y no han sido capaces de sostener el nivel de otros partidos.

Y eso que se adelantaron en el marcador muy pronto con un gol de Suero a los dos minutos. Pero el Ceuta plantó cara a los albinegros a continuación y se hicieron acreedores a un empate que lograron en el minuto 53 tras el lanzamiento de un córner.

Los orelluts trataron de reaccionar con los cambios introducidos por Pablo Hernández y tuvieron un remate de Jakobsen a la madera, pero el Ceuta también dispuso de oportunidades para anotar el tanto de la victoria.