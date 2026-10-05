CD CASTELLÓN

El Ceuta frena la racha de victorias del Castellón

Los albinegros no pasan del empate a uno frente a los caballas y pierden el liderato

ondacero.es

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El Ceuta frena la racha de victorias del Castellón
El Ceuta frena la racha de victorias del Castellón | LaLiga

El Castellón no ha pasado del empate a uno en su enfrentamiento ante el Ceuta en el SkyFi Castalia y ha cedido el liderato al Eibar, que se ha impuesto al Albacete.

Los albinegros, que han acusado las bajas -hasta nueve jugadores no pudieron estar en el partido-, han estado muy imprecisos con balón y no han sido capaces de sostener el nivel de otros partidos.

Y eso que se adelantaron en el marcador muy pronto con un gol de Suero a los dos minutos. Pero el Ceuta plantó cara a los albinegros a continuación y se hicieron acreedores a un empate que lograron en el minuto 53 tras el lanzamiento de un córner.

Los orelluts trataron de reaccionar con los cambios introducidos por Pablo Hernández y tuvieron un remate de Jakobsen a la madera, pero el Ceuta también dispuso de oportunidades para anotar el tanto de la victoria.

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