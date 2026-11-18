Castellón refuerza su posición como referente de los deportes acuáticos. La Real Federación Española de Natación (RFEN) ha distinguido a la capital de la Plana con el reconocimiento de Ciudad Acuática Aliada, una designación que pone en valor su compromiso con el impulso y el desarrollo de las disciplinas vinculadas al medio acuático.

Con esta incorporación, Castellón pasa a formar parte de la red de territorios colaboradores de la Federación, cuyo objetivo es extender la práctica de los deportes acuáticos y favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones, entidades y profesionales del sector.

La colaboración tendrá su primer capítulo el próximo 3 de diciembre con la celebración del Aquatics Business Club en la Piscina Olímpica de Castellón. Se trata de una jornada que congregará a representantes empresariales, instituciones y profesionales relacionados con el ámbito acuático para compartir iniciativas, explorar nuevas oportunidades y establecer posibles líneas de trabajo conjunto.

El encuentro abordará cuestiones relacionadas con la innovación, el deporte y el turismo vinculados al medio acuático, convirtiendo las instalaciones municipales en un punto de encuentro para los distintos agentes del sector.

El acuerdo permitirá, además, que el Ayuntamiento de Castellón ponga sus instalaciones deportivas a disposición de la RFEN para organizar actividades y desarrollar proyectos destinados a fomentar los deportes acuáticos. Una alianza con la que la ciudad busca reforzar su vinculación con este ámbito y ampliar las oportunidades de promoción y crecimiento de estas disciplinas.