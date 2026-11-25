La regió policial del Camp de Tarragona ha registrat 1.464 fets relacionats amb la violència masclista entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2026. Són 47 fets més que durant el mateix període de 2025, un increment del 3,3%. Durant el període analitzat no s'ha registrat cap víctima mortal per violència masclista. Tampoc s'ha detectat cap cas de mutilació genital femenina ni de matrimoni forçat.
Pel que fa a les mesures de protecció, 15 de les 139 proteccions oficials establertes al conjunt de Catalunya han estat a dones de les comarques tarragonines. Aquesta xifra representa el 10,8% del total del país. Totes les proteccions gestionades a la regió han estat classificades com de nivell mitjà.
El Tarragonès és la que concentra més fets de violència masclista a la regió, amb 631, un augment del 6,9%. L'increment percentual més destacat s'ha produït al Baix Penedès, que ha passat dels 271 fets registrats entre gener i octubre de 2025, als 299 del mateix període de 2026. Es tracta de 28 fets més, un 10,3% d'increment.
D'altra banda, al Baix Camp i Priorat ha registrat 413 fets, davant dels 432 comptabilitzats durant el mateix període de l'any anterior, una disminució del 4,4%, amb 19 fets menys. A l'Alt Camp i Conca de Barberà també presenta una reducció, tot i que més moderada. Durant el període analitzat s'hi han registrat 121 fets, tres menys que l'any abans, un descens del 2,4%.