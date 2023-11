El 76% de l'haixix comissat a Catalunya l'any passat es va interceptar a Tarragona

El 76% de l'haixix comissat l'any 2022 a Catalunya es va interceptar a la província de Tarragona, segons dades de la Guàrdia Civil. En concret, van confiscar 7.852 quilograms d'aquesta substància l'any 2022 i en el que portem d'aquest any la xifra s'enfila als 9.965 quilograms.

El tinent coronel de la comandància tarragonina, Jordi Verger, ha assegurat que amb aquesta pressió feta a Tarragona han pogut verificar que aquestes organitzacions han desplaçat les seves actuacions de descàrrega a altres províncies i, que per tant, tenen constància de l'arribada d'haixix tant a la província de Barcelona, de Girona o també a la de Castelló. El tinent coronal ha afirmat que com a mínim han aconseguit que aquestes bandes es plantegin buscar altres alternatives.

Verger ha explicat que l'haixix arriba via marítima des del nord d'Àfrica a les costes tarragonines i ebrenques. En el cas de la demarcació, diu que hi ha organitzacions que faciliten l'arribada i l'emmagatzematge d'aquesta droga, així com el seu transport, principalment, cap a Europa.

Des de principis d'any i fins a aquest novembre, el cos ha desarticulat cinc organitzacions dedicades al tràfic de marihuana. Aquestes actuacions s'han saldat amb 22.000 plantes confiscades, 50 detinguts i 35 escorcolls.

El responsable del cos armat també ha subratllat la bona col·laboració entre els Mossos d'Esquadra, les Policies Locals i la Policia Nacional en matèria antidroga.