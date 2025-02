El culebrón amoroso de Jéssica y Ábalos: "Me había decepcionado amorosamente"

La declaración de Jéssica Rodríguez ante el Tribunal Supremo no solo reveló aspectos relacionados con el alquiler del piso de lujo y los contratos en empresas públicas, sino también los detalles de su relación sentimental con el exministro José Luis Ábalos, según detallan fuentes judiciales a Onda Cero.

De pareja a decepción amorosa

Rodríguez describió su relación con Ábalos como una pareja monógama al principio. Sin embargo, con el tiempo le presionó para que se divorciara, pero la relación terminó cuando él le confesó que, mientras fuera ministro, no podía dejar a su familia. "Yo no quería ser segundo plato de nadie", sentenció. "Me lo tomé como que él me había decepcionado amorosamente y que todos los planes que tenía no los cumplió".

Según las mencionadas fuentes, Jéssica señaló que fue el exministro quien le dijo que no podía seguir compartiendo piso a su edad y el que le propuso que escogiera algún inmueble: "Nosotros nos veíamos todas las semanas y él tampoco podía venir a mi casa. Me dijo que cogiera un piso que me gustara y elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad", relató.

Rodríguez aseguró que Koldo García se encargaba de todas las gestiones para Ábalos. "Koldo siempre le hacía todo a Ábalos, hasta ir a por tabaco, y yo pensaba que solo estaba gestionando el alquiler", explicó. Además, asumió que los gastos del piso eran cubiertos por el exministro: "Si me regalaban unas flores, aunque las trajese Koldo, eran del señor Ábalos".

Sorprende que a pesar de la ruptura, continuó residiendo en el piso hasta finalizar sus estudios. "Él me dijo que mientras estudiase la carrera podía seguir tranquilamente en la casa. Yo entendí que me había fallado, pero al menos mientras estaba en la universidad no tenía que buscar otro sitio", justificó.

Asimismo, Rodríguez detalló que acompañó a Ábalos en numerosos viajes oficiales y que pudieron ser 15 o 20. Entre los destinos mencionó Londres, Moscú, Abu Dhabi y varias ciudades españolas. A este respecto, indicó que era "completamente falso" que recibiera dinero por ir a estos viajes, aunque reconoció que el exministro le entregaba dinero en efectivo ocasionalmente para sus gastos y estudios.