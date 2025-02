Jéssica implica a Ábalos en el alquiler del piso de lujo y los contratos públicos

Jéssica Rodríguez ha declarado ante el juez del Tribunal Supremo y según fuentes jurídicas a las que ha accedido Onda Cero, ha implicado al exministro José Luis Ábalos en la gestión del alquiler de su vivienda y en la obtención de contratos en empresas públicas. "No sé quién pagaba el piso. Imagino que el señor Ábalos coordinándolo con el señor Koldo", habría afirmado durante su testimonio.

El juez, sorprendido por su afirmación, ha repreguntado: "¿Pero cómo que coordinándolo?". La testigo ha explicado que, cuando compartía piso con sus compañeras, Ábalos le insinuó que, por su edad, ya no debía vivir en esa situación. "Nosotros nos veíamos todas las semanas y él tampoco podía venir a mi casa. Me dijo que cogiera un piso que me gustara y elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad. Yo le dije qué pisos me gustaban y luego el señor Koldo fue quien se puso en contacto conmigo y me indicó que el día de la visita debía quedar con un tal Alberto".

El papel de Koldo y la financiación del piso

Jéssica relata, según las citadas fuentes, que Koldo García, hombre de confianza de Ábalos, se encargaba de todas las gestiones del exministro. "Koldo siempre le hacía todo a Ábalos, hasta ir a por tabaco, y yo pensaba que solo estaba gestionando el alquiler". Además, ha dado por hecho que los gastos del piso los cubría el exministro: "Asumí que pagaba Ábalos, como todo lo que yo tenía. Si me regalaban unas flores, aunque las trajese Koldo, eran del señor Ábalos".

El magistrado le ha preguntado cómo era posible que continuara viviendo en el piso hasta marzo de 2022 si su relación con Ábalos había finalizado en noviembre de 2019. "Él me dijo que mientras estudiase la carrera podía seguir tranquilamente en la casa. Yo entendí que me había fallado, pero al menos mientras estaba en la universidad no tenía que buscar otro sitio", ha respondido la testigo, añaden las fuentes.

Contratos en empresas públicas

Durante su declaración, Jéssica Rodríguez también habría vinculado a Ábalos con la obtención de contratos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Según su relato, el entonces ministro le sugirió que buscara trabajo en estas entidades. "Me dijo que estaría bien que trabajara mientras estudiaba. Le envié mi currículum, me llamaron para una entrvista y, a los pocos días, me llamó el hermano de Koldo para el contrato de Ineco", ha explicado.

Pese a haber firmado el contrato y haber recibido un portátil tras realizar un curso de formación, nunca llegó a ser llamada para trabajar. Jéssica imagina que la habían contratado por la intervención de Ábalos. Ha declarado que nunca la llamaron para trabajar: "No, yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo, pero nada". Ha detallado que cobraba el SMI, unos 1.060 euros y que en esos dos años no hizo nada. En cuanto al ordenador, dice que nunca lo usó para trabajar, pero sí para el curso de riesgos laborales y para fichar semanalmente.

Una relación sentimental con Ábalos

Rodríguez ha definido su relación con Ábalos como "una relación sentimental". Al principio, según su testimonio, eran una pareja monógama, aunque el exministro continuaba compartiendo techo con su familia. Con el tiempo, ella le presionó para que se divorciara, pero la relación terminó cuando él le confesó que, mientras fuera ministro, no podía dejar a su mujer e hijos porque sería un escándalo.

"Yo no quería ser segundo plato de nadie", aseguró. "Me lo tomé como que él me había decepcionado amorosamente y que todos los planes que tenía no los cumplió". Sin embargo, a pesar de la ruptura, continuó residiendo en el piso de lujo hasta finalizar su carrera.