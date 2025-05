La respuesta de Page sobre quién está filtrando los whatsapps entre Ábalos y Pedro Sánchez

Carlos Alsina ha entrevistado en el programa Más de Uno al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page con motivo del intercambio de mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. En esos mensajes, Page al igual que otros presidentes autonómicos eran destinatarios de insultos e improperios por parte de Sánchez.

"Conviene que tanto tú como Santos le peguéis un toque y que deje de tocar los cojones", decía Sánchez a Ábalos sobre el presidente de Castilla-La Mancha, tras las críticas públicas de Page sobre los indultos a los políticos catalanes.

Preguntado por si puede ser el propio Ábalos el que está filtrando los mensajes, Page ha contestado, entre risas, que cuando vio que apareció un pen drive en una caja de cartón en casa de Koldo "en una estantería medio a la vista y con todos los intercambios de whatsApps pensé bueno... bueno...".

Puede pasar cualquier cosa. Alguien lo está filtrando

"Puede pasar cualquier cosa y evidentemente alguien lo está filtrando" ha añadido. Si bien, aunque "es legítimo pensar que pueda ser Ábalos, no creo que le convenga esto". Según el presidente castellano-manchego, "si alguien piensa que por complicar más las cosas se va a facilitar un trato judicial es porque no conoce España". En este momento Alsina le ha recordado lo que pasó en casos anteriores como el de Luis Bárcenas y el expresidente Mariano Rajoy, que le dijo "sé fuerte".

"Aunque nadie nace aprendido, los que usaron en los mítines ese mensaje no sé cómo no han entendido que no se podía volver a mandar un mensaje a nadie más en esa dirección" ha asegurado. Page, además, no comprende cómo Sánchez y Ábalos no son conscientes de que "son muchos casos ya para saber que los mensajes terminan sabiéndose, los correos terminan sacándose...".

Sánchez y Ábalos mantuvieron buena relación tras la destitución del ministro

En los últimos días, el diario El Mundo ha publicado una serie de mensajes entre Pedro Sánchez y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en los que sale a la luz la intención de Sánchez de corregir el rumbo de los barones más críticos del PSOE, como Guillermo Fernández Vara, Emiliano García-Page o Javier Lambán.

El presidente emplea en esos mensajes un tono muy duro y despectivo a la hora de referirse en a estos miembros de partido. "Llamad al petardo de Lambán" o "Felipe es pura amargura" son algunos de ellos.

En una nueva entrega de estos mensajes, El Mundo ha revelado que el presidente del Gobierno y Ábalos mantuvieron buena relación y sintonía después de que Sánchez le destituyera. Se felicitaron sus respectivos cumpleaños, así como mensajes de cariño en otros momentos como entrevistas en los medios de comunicación.