La confesión más íntima de Dani Martín a Évole: "Nunca me he tirado ..."

Dani Martin se sinceró con Jordi Évole en 'Lo de Évole' de La Sexta. En un camping y rodeados de naturaleza los dos han charlado sobre la carrera del artista, su nuevo trabajo y han reflexionado sobre la importancia de la salud mental.

En un alarde de sinceridad, Dani Martin, que siempre ha destacado por su carácter canalla y descarado, ha confesando haber tenido problemas de intimidad con sus parejas por ser "demasiado pudoroso".

El cantante ha contado que nunca se ha "tirado un pedo" delante de sus parejas y que por eso siempre es bueno "tener dos baños en casa".

"Me produce mucho pudor"

Sorprendido por su confesión, Évole le ha animado a hacerlo y no "guardárselo", mientras que el artista asegura que es algo que le produce "mucho pudor".

"Mi psiquiatra me dijo que tenía que encontrar a la chica que se tirara los pedos más horribles del mundo y que tú yo me los tires también. En ese momento dejarás de idealizar tanto todo y será el amor real", ha explicado el artista.

Tirarse pedos en frente de la pareja a menudo es un tema considerado tabú Sin embargo, varios estudios, como el realizado por investigadores de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, han comprobado que este acto -tan natural por otro lado- puede fortalecer las relaciones de pareja.

Lejos ser perjudicial, es un síntoma de una relación saludable. Una muestra de confianza y aceptación mutua que puede propiciar una conexión más profunda.

"He sido mi peor enemigo"

Durante la entrevista, Dani Martin también se ha sincerado sobre la importancia de cuidar la salud mental.

El cantante ha reconocido que a lo largo de sus 25 años de carrera en la música ha habido momentos en los que él mismo ha su mayor y su "peor enemigo". Pero gracias a la terapia ha conseguido mejorar ese comportamiento tan autodestructivo.

"He sido mi peor enemigo, mi mayor crítico... pero desde hace un año y medio, haciendo un trabajo terapéutico con una psiquiatra, he logrado agradecer cuando me dicen que estoy guapo o que el concierto ha estado bien", confiesa.