El narcotraficant William Jofre Alcívar Bautista, conegut amb el sobrenom de Negro Willy, ha estat extradit des de Tarragona a l'Equador, segons ha anunciat el ministre d'Interior del país de l'Amèrica del Sud, John Reimberg, a través de les xarxes socials. El fet s'ha produït a través d'una operació de cooperació policial internacional entre l'Equador i Espanya, que segons explica Reimberg, ha servit per concretar l'expulsió i entrega a les autoritats equatorianes del presumpte delinqüent. El govern equatorià el considera cap i fundador de la banda coneguda com Los Tiguerones i un objectiu "d'altíssim valor", tal com el qualifica el ministre. El detingut ja ha arribat al país sud-americà.
Reimberg indica també que l'operació es va executar a l'aeroport de Reus i agraeix la tasca coordinada de la policia equatoriana, del Centre Nacional d'Intel·ligència de l'Equador, de la Interpol, de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat d'Espanya i de la Unitat Central d'Expulsions i Repatriacions.