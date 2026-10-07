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Cambrils, Salou i el Govern impulsen un grup de treball per combatre el top manta

Es crearà un grup tècnic i policial amb les Policials Locals, Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Redacción

Tarragona |

Reunió del Govern i els ajuntaments de Salou i Cambrils
Reunió del Govern i els ajuntaments de Salou i Cambrils | ACN

El Govern ha reunit als ajuntaments de Salou i Cambrils i s'ha acordat crear un grup de treball per abordar el top manta tècnic i policial amb representació dels cossos de la Policia Local i Mossos d'Esquadra. També es convidarà a participar la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil.

En una reunió que s’ha celebrat a la delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona, i que ha comptat amb la participació de la delegada Lucía López, així com amb l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i l’alcalde de Salou, Pere Granados.

En la trobada, tots els participants han manifestat el seu compromís amb aplicar tolerància zero contra el top manta i s'han instat a treballar de manera coordinada per planificar i impulsar actuacions eficaces que contribueixin a erradicar aquesta problemàtica.

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