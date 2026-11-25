Una Navidad que engancha, es el lema escogido para destacar las numerosas actividades navideñas en Tarragona. El arranque de la programación se iniciará el próximo jueves 3 de diciembre con el encendido de luces en la plaça de la Font a las 18:30.

El encendido de luces de Navidad de Tarragona se convertirá este año en un espectáculo familiar lleno de humor, música, danza y magia de la mano de las compañías tarraconenses Àkrida y La Imperfecta. La propuesta arranca con la llegada inesperada del Tió al taller de Navidad, donde las pajes y el Maestro Juguetón intentarán descubrir qué le pasa después de que deje de poder cagar regalos. A través de situaciones cómicas, coreografías, canciones y mucha participación del público, pequeños y maypores se adentrarán en una historia llena de imprevistos que culminará con la aparición de Shera y el momento culminante del encendido de luces.

Iluminación

Las luces de Tarragona se encenderán a partir del jueves 3 de diciembre hasta el 7 de enero, desde el anochecer, cuando se enciende el alumbrado público, hasta las 00:00. Unas setenta calles cuentan este año con iluminación navideña, incorporando nuevas calles como, Francesc Bastos y Manuel de Falla y, especialmente, el último tramo de la Rambla Nova, que contará con una iluminación especial.

La calle Apodaca tendrá una iluminación vintage, como el año pasado en la calle Unión, recreando las luces que se instalaban 40 años atrás, siguiendo las imágenes disponibles de la iluminación de aquella época. El presupuesto de este año es de aproximadamente 550.000 euros.

Parc de Nadal

El Palau Firal i de Congressos se convertirá estas fiestas en un auténtico Parque de Navidad Fantástica, una propuesta renovada pensada para sorprender con más luz, color, fantasía y nuevas experiencias. Del 27 de diciembre al 4 de enero, el recinto ofrecerá un amplio abanico de actividades con tecnología, circo, espectáculos, juegos, talleres y grandes aventuras como el Píxel Floor, el Laser Maze, un laberinto y un espectacular tobogán de 40 metros. Además de las actividades permanentes, el Parque contará con una programación diaria de espectáculos familiares de teatro, magia, circo, clown y cuentacuentos, entre muchas otras propuestas.

Más actividades

La programación navideña también incluye citas tan esperadas como el Almacén Real, la fiesta de fin de año, las ferias de artesanía y de Navidad, las actividades en el Mercado, l'Home dels Nassos, los pesebres, els Pastorets y la Cabalgata.