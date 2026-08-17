FAN L'AGOST

De Sant Joan a Sant Roc, es venen tots els gelats

Albert Masuet i Joan Rigat són els propietaris de la gelateria Gelats792 a Arenys de Mar. Ells treballen quan la majoria de persones fan vacances. Es passen fins a 15 hores diàries a l'obrador i a la botiga.

Robert Calvo

Madrid |

L'Albert i el Joan a l'obrador de la seva gelateria artesana Gelats792 d'Arenys de Mar

Un gelat, una tarda d'agost i una passejada tranquil·la arran de mar. És una de les imatges més senzilles i icòniques de les vacances. Però perquè la gent pugui gaudir d'aquesta escena, altres persones han de treballar de valent. És el cas dels protagonistes d'aquest dilluns a 🏖️ #LaCiutatdEstiu. L'Albert i en Joan atenen al taulell de la seva gelateria artesana. Però és que abans, s'han hagut de llevar molt d'hora per elaborar els gelats a l'obrador. L'agost és, sens dubte, el mes amb més càrrega de treball de tot l'any.

🍨 De Sant Joan a Sant Roc: una cursa de fons

La temporada forta, expliquen, no comença exactament a l’agost. El gelat continua sent un producte molt estacional i el seu particular tret de sortida arriba pels volts de Sant Joan. A partir d'aquell dia, comença una cursa que travessa juny, juliol i agost i que s'allarga encara una mica al setembre: "Al juny estàs súper preparat ; al juliol ho dubtes, i a l'agost veus que no estàs tan preparat com et pensaves", ironitzen. A Arenys de Mar, a més, el calendari té dues dates especialment assenyalades per les seves festes majors. I n’hi ha una que a Gelats792 tenen marcada en vermell: Sant Roc: "Per nosaltres, Sant Roc és la setmana de l’any". Superada aquesta cita, encara queden setmanes fortes, però ja poden començar a veure la meta: "És un esprint final. Ja queda menys".

Una mostra dels gelats artesans que aquesta parella elaboren al seu obrador d'Arenys de Mar
Una mostra dels gelats artesans que aquesta parella elaboren al seu obrador d'Arenys de Mar | Gelats792

🍦 A les set del matí ja pelen préssecs

El client entra a la gelateria, mira la vitrina, dubta entre dos o tres gustos, demana una bola (o dues) i se'n va. Però abans d'aquest gest tan simple hi ha hores de feina. I una part important comença molt abans d'obrir la botiga. A les set del matí, l'obrador de Gelats792 ja està en marxa. Cal pelar préssecs, melons, síndries o figues, preparar la llet i la nata i tenir a punt totes les matèries primeres necessàries per elaborar el gelat del dia i al dia. I és que una una de les obsessions de l’Albert i el Joan és precisament aquesta: fer gelat fresc cada dia. Per això, abans d'arribar a l'obrador, cal escollir el producte de temporada: buscar els préssecs i les maduixes, treballar amb productors de la zona, seleccionar la llet adequada, equilibrar els sucres i, després, formular les receptes: "Quan tastes una bona maduixa no hi penses, però és perquè algú l’ha escollit d'aquella manera".

🍧 De xocolata i de festuc: els reis de l'estiu

Malgrat alguna sorpresa puntual, després de sis estius ja saben força bé quins gustos desapareixeran abans de la vitrina. N’hi ha dos que obliguen a estar especialment preparats: xocolata i festuc:"D'aquests sí que fem reserva, perquè en surten moltíssims". I el festuc mereix capítol a banda. Davant la teoria que diu que es pot jutjar la qualitat d'una gelateria pel seu gelat de festuc, la resposta de tots dos és immediata: "Cent per cent". És un gelat complicat d'elaborar i, sobretot, ha d'estar molt ben equilibrat.

El gelat en ple procés d'elaboració a l'obrador d'aquesta gelateria que vetlla per la qualitat del producte
El gelat en ple procés d'elaboració a l'obrador d'aquesta gelateria que vetlla per la qualitat del producte | Gelats792

👬🏼 Vida en parella a casa i a la gelateria

L'Albert i en Joan són parella. Per això els hem volgut preguntar per la convivència 24 hores a dia l'un amb l'altre i ens expliquen que discuteixen però de manera ordenada i educada: "Hem après a discutir-nos bé". I això forma part també d'un aprenentatge que van iniciar el 2021, justament després de l'esclat de la pandèmia de Covid-19 i quan les seves respectives feines trontollaven pels efectes del coronavirus. Sis estius després, han descobert que treballar a l'agost també té coses bones. A més, s'han fet un lloc al teixit empresarial d'Arenys de Mar i participen dels grans esdeveniments d'aquesta població del Maresme.

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