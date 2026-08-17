De Sant Joan a Sant Roc, es venen tots els gelats

Un gelat, una tarda d'agost i una passejada tranquil·la arran de mar. És una de les imatges més senzilles i icòniques de les vacances. Però perquè la gent pugui gaudir d'aquesta escena, altres persones han de treballar de valent. És el cas dels protagonistes d'aquest dilluns a 🏖️ #LaCiutatdEstiu. L'Albert i en Joan atenen al taulell de la seva gelateria artesana. Però és que abans, s'han hagut de llevar molt d'hora per elaborar els gelats a l'obrador. L'agost és, sens dubte, el mes amb més càrrega de treball de tot l'any.
🍨 De Sant Joan a Sant Roc: una cursa de fons
La temporada forta, expliquen, no comença exactament a l’agost. El gelat continua sent un producte molt estacional i el seu particular tret de sortida arriba pels volts de Sant Joan. A partir d'aquell dia, comença una cursa que travessa juny, juliol i agost i que s'allarga encara una mica al setembre: "Al juny estàs súper preparat ; al juliol ho dubtes, i a l'agost veus que no estàs tan preparat com et pensaves", ironitzen. A Arenys de Mar, a més, el calendari té dues dates especialment assenyalades per les seves festes majors. I n’hi ha una que a Gelats792 tenen marcada en vermell: Sant Roc: "Per nosaltres, Sant Roc és la setmana de l’any". Superada aquesta cita, encara queden setmanes fortes, però ja poden començar a veure la meta: "És un esprint final. Ja queda menys".
🍦 A les set del matí ja pelen préssecs
El client entra a la gelateria, mira la vitrina, dubta entre dos o tres gustos, demana una bola (o dues) i se'n va. Però abans d'aquest gest tan simple hi ha hores de feina. I una part important comença molt abans d'obrir la botiga. A les set del matí, l'obrador de Gelats792 ja està en marxa. Cal pelar préssecs, melons, síndries o figues, preparar la llet i la nata i tenir a punt totes les matèries primeres necessàries per elaborar el gelat del dia i al dia. I és que una una de les obsessions de l’Albert i el Joan és precisament aquesta: fer gelat fresc cada dia. Per això, abans d'arribar a l'obrador, cal escollir el producte de temporada: buscar els préssecs i les maduixes, treballar amb productors de la zona, seleccionar la llet adequada, equilibrar els sucres i, després, formular les receptes: "Quan tastes una bona maduixa no hi penses, però és perquè algú l’ha escollit d'aquella manera".
🍧 De xocolata i de festuc: els reis de l'estiu
Malgrat alguna sorpresa puntual, després de sis estius ja saben força bé quins gustos desapareixeran abans de la vitrina. N’hi ha dos que obliguen a estar especialment preparats: xocolata i festuc:"D'aquests sí que fem reserva, perquè en surten moltíssims". I el festuc mereix capítol a banda. Davant la teoria que diu que es pot jutjar la qualitat d'una gelateria pel seu gelat de festuc, la resposta de tots dos és immediata: "Cent per cent". És un gelat complicat d'elaborar i, sobretot, ha d'estar molt ben equilibrat.
👬🏼 Vida en parella a casa i a la gelateria
L'Albert i en Joan són parella. Per això els hem volgut preguntar per la convivència 24 hores a dia l'un amb l'altre i ens expliquen que discuteixen però de manera ordenada i educada: "Hem après a discutir-nos bé". I això forma part també d'un aprenentatge que van iniciar el 2021, justament després de l'esclat de la pandèmia de Covid-19 i quan les seves respectives feines trontollaven pels efectes del coronavirus. Sis estius després, han descobert que treballar a l'agost també té coses bones. A més, s'han fet un lloc al teixit empresarial d'Arenys de Mar i participen dels grans esdeveniments d'aquesta població del Maresme.