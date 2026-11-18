Les conseqüències de la vaga ferroviària d'aquest dimarts encara es noten aquest matí a la xarxa de Rodalies. Segons ha informat l'operadora, les línies R1 i R4 registren retards i s'han hagut de cancel·lar 4 serveis regionals a primera hora.
A més, dos trens de l'R4 han modificat el recorregut habitual i han iniciat el servei a l'Hospitalet de Llobregat en lloc de fer-ho des de Martorell. Rodalies atribueix aquestes incidències al fet que alguns combois no van poder acabar ahir els seus trajectes a les estacions on avui havien de començar el servei.
La companyia també apunta que les tasques de manteniment nocturn es van veure alterades per la jornada de vaga, fet que ha dificultat la recuperació completa de l'operativa.
El Govern estudia possibles sancions
La situació arriba després d'una nova jornada de tensió entre l'empresa i els sindicats ferroviaris. Segons Rodalies, aquest dimarts no van circular un 41% dels trens previstos dins dels serveis mínims establerts.
Davant d'aquests incompliments, la Generalitat ha demanat a Renfe que analitzi la possibilitat d'obrir expedients o aplicar sancions en aquells casos en què s'acrediti que no s'han respectat els serveis mínims decretats.
La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha qualificat la situació d'inacceptable i ha insistit que cal garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans.
Discrepàncies sobre la comunicació dels serveis mínims
Un dels punts de confrontació entre administració i sindicats és la manera com s'han comunicat els serveis mínims als maquinistes.
El Govern defensa que la notificació per via electrònica és un mecanisme vàlid, mentre que el sindicat SEMAF sosté que aquestes comunicacions s'han de lliurar personalment per garantir-ne la validesa.
Des de la UGT també s'ha qüestionat la manera com s'ha gestionat aquest procés, en un conflicte que continua en plena escalada.
Nova vaga prevista per al 23 de novembre
Lluny de resoldre's, el conflicte laboral es manté obert. El sindicat SEMAF ja ha anunciat que manté la convocatòria de vaga prevista per al pròxim 23 de novembre i estudia noves mobilitzacions.
Els representants dels treballadors consideren insuficients les propostes presentades fins ara pel Ministeri de Transports i mantenen les seves reivindicacions vinculades a la seguretat ferroviària, l'organització del servei i les condicions laborals.
Mentrestant, els usuaris tornen a ser els principals afectats d'una situació que continua generant retards, cancel·lacions i incertesa a la xarxa ferroviària catalana.