Carles Puigdemont ha entrat de ple en la campanya electoral amb una entrevista al diari El Mundo en què assegura que Junts va aprofitar la necessitat de Pedro Sánchez de sumar suports per governar per aconseguir l'amnistia. Des de Waterloo, l'expresident de la Generalitat ha defensat que la mesura és una victòria política i judicial de l'independentisme i ha afirmat que els socialistes només la van acceptar quan van necessitar els vots dels partits independentistes tant a Madrid com a Catalunya.
Les declaracions han provocat una allau de reaccions. El Partit Popular n'ha difós fragments a les xarxes socials i ha acusat Pedro Sánchez d'haver sacrificat els interessos d'Espanya per mantenir-se a la Moncloa. Vox, per la seva banda, estudia si les afirmacions de Puigdemont podrien tenir implicacions legals per al president espanyol. El candidat de la formació a Catalunya, Juanjo Aizcorbe, ha sostingut que Junts només ha treballat per aconseguir l'amnistia i no pel conjunt dels catalans.
Les paraules de Puigdemont també han incomodat els partits que van avalar la llei. El candidat del PSC, Jordi Hereu, considera que Junts s'ha equivocat d'estratègia i que s'ha alineat amb els arguments del PP i Vox. En la mateixa línia, el dirigent del Front Ampli, Ernest Urtasun, ha qüestionat que Puigdemont concedeixi una entrevista a un mitjà que, segons recorda, l'ha criticat durant anys.
Des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha assegurat que l'amnistia es va aconseguir gràcies a la negociació dels republicans amb el PSOE i ha lamentat el posicionament dels seus antics socis independentistes.
Mentrestant, Junts manté el seu discurs crític amb Pedro Sánchez i no tanca la porta a futurs acords amb el PSOE, tot i que condiciona qualsevol entesa al fet que Sánchez no continuï al capdavant del govern espanyol. La polèmica entrevista de Puigdemont es converteix així en un nou element de confrontació en plena campanya electoral.