La prevenció és clau per evitar la desaparició de persones amb demència

L'Alzheimer és una de les malalties més devastadores que existeix. No només per qui la pateix en primera persona sinó també per l'entorn. Un entorn que, si la malaltia encara no ha donat signes de molta gravetat, probablement estigui relaxat davant la possibilitat que la persona afectada pugui acabar desapareixent un bon dia. Això passa i en alguns casos hi ha una resolució en positiu i, en altres, en negatiu. El pitjor és quan no hi ha aquesta resolució, quan un dol no es pot tancar. Per això, els darrers dies s'ha parlat a Catalunya d'aquest fet que no és gens menor. Ho analitza a La Ciutat en José Codina, president de l'associació 'Recuérdame, el principio de la desconexión.
Creixen en persones de més +65
El 2025 han crescut un 6,4% les desaparicions entre les persones més grans de 65 anys. Expliquen els Mossos d'Esquadra que es tracta principalment d’homes amb deteriorament cognitiu que es desorienten i s'acaben perdent després de sortir de casa o d'una residència. Les pèrdues de memòria i la fragilitat física augmenten el risc de queda-se sense rumb al carrer. Això s'agreuja quan les persones viuen soles. Per això, tenir un entorn cuidador i que tingui eines per estar pendent de la persona en qüestió, és primordial.
Visibilitzar un problema creixent
Per analitzar aquesta realitat i donar-li visibilitat, l’associació ‘Recuérdame, el principio de la desconexión’ ha impulsat la segona edició de la trobada sobre desaparicions vinculades a l’Alzheimer, celebrada enguany a Vilafranca del Penedès. Després d’una primera edició a Pamplona, enguany aquesta localitat catalana ha estat l'escollida per reunir a professionals de diferents àmbits i també persones afectades que són cuidadores. José Codina explica que les jornades tenen l'objectiu de "sensibilitzar les famílies, donar visibilitat a aquesta problemàtica i conscienciar que no cal esperar 24 hores per denunciar una desaparició. La denúncia s’ha de posar de manera immediata". La trobada va reunir representants dels principals cossos de seguretat, serveis d'emergències, professionals sanitaris, equips psicològics i entitats socials.
Prevenció amb la tecnologia a la mà
Des de l’associació, insisteixen en la importància de la prevenció, especialment en les fases inicials de la malaltia. Avui dia existeixen dispositius de geolocalització que poden marcar la diferència: localitzadors a les claus, un objecte que gairebé sempre porten a sobre. Parla José Codina de GPS integrats en cinturons, sabates o polseres. I també de la necessitat de tenir activats els sistemes de localització al telèfon mòbil. "Moltes famílies pensen que no passarà mai, però si passa, és millor haver-ho previst abans que afrontar una desgràcia", adverteix el màxim representant d'aquesta entitat.