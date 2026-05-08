CULTURA

Cinema i música a 'La Brúixola'

A 'La Brúixola' més cultural de la setmana el Juan Torres ens porta 3 pel·lícules de l'any 1994 i la Marta Lozano ens repassa les figures musicals que han estat notícia aquesta setmana

Redacción

Barcelona

El Juan torres comença la secció fent un viatge al cinema del 1994, un any considerat clau per la indústria. Analitzarà tres pel·lícules molt diferents però igualment influents: la comèdia romàntica britànica Four Weddings and a Funeral, el drama vitalista Forrest Gump i el fenomen postmodern de Pulp Fiction. A través d’elles es debat sobre les fórmules del gènere, la construcció de personatges icònics i la manera com aquestes obres reflecteixen diferents visions del món i de la societat dels anys 90.

La Marta Lozano destaca l’agenda de concerts, amb Pablo Alborán actuant a Barcelona dins una gira internacional extensa, i la presència puntual d’Olivia Rodrigo en un esdeveniment vinculat al Barça abans del clàssic. També es presenta el nou treball de Fangoria amb un tema d’estil electrònic i canyero, tancant la secció amb una mirada a les tendències actuals del pop i la música en directe.

