Cinema i música a 'La Brúixola'

El Juan torres comença la secció fent un viatge al cinema del 1994, un any considerat clau per la indústria. Analitzarà tres pel·lícules molt diferents però igualment influents: la comèdia romàntica britànica Four Weddings and a Funeral, el drama vitalista Forrest Gump i el fenomen postmodern de Pulp Fiction. A través d’elles es debat sobre les fórmules del gènere, la construcció de personatges icònics i la manera com aquestes obres reflecteixen diferents visions del món i de la societat dels anys 90.
La Marta Lozano destaca l’agenda de concerts, amb Pablo Alborán actuant a Barcelona dins una gira internacional extensa, i la presència puntual d’Olivia Rodrigo en un esdeveniment vinculat al Barça abans del clàssic. També es presenta el nou treball de Fangoria amb un tema d’estil electrònic i canyero, tancant la secció amb una mirada a les tendències actuals del pop i la música en directe.