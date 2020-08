La nova temporada de ràdio s’estrena aquest 31 d’agost amb la mirada posada en els temes vinculats a la pandèmia de la Covid-19. Onda Cero Catalunya manté la seva aposta per la informació de proximitat, amb dos informatius matinals (dill-dv. 07:20 i 08:20) dins del programa Más de uno (dill-dv. 06:00-12:30h) amb Carlos Alsina, l’informatiu Notícies Migdia (dill-dv. 14:20-15:00h) amb Gabriel Figueredo i Míriam Franch i els espais d’actualitat que nodreixen els programes La Ciutat amb Mònica Gunther i La Brúixola amb Robert Calvo.Cada migdia, la informació de proximitat, la participació i l’entreteniment son els protagonistes a La Ciutat (dill-dv. 12:30-14:00h), el magazín que presenta Mónica Günther i que té edicions pròpies a Lleida (amb Núria Mora) i a Tarragona (amb Pablo Alcaraz).

La informació esportiva es manté al llarg de la programació de la Cadena i també dels espais regionals i locals i recupera la tertúlia de l’Ona esportiva (dill-dv. 21:00-22:00h) a partir del 14 de setembre, coincidint amb el retorn de les competicions de lliga. Albert Arranz i la redacció d’esports tenen per endavant una temporada marcada per l’arribada de Koeman a la banqueta del Barça, la marxa de Messi i les eleccions al FC Barcelona, d’una banda. I de la situació de l’Espanyol després del seu descens a Segona divisió, de l’altra. Els programes de Cadena Radioestadio amb Antonio Esteva i Javier Ruiz Taboada i El Transistor (23:30-01:30h) amb José Ramón de la Morena segueixen sent referència esportiva de la ràdio a Espanya.

Els personatges més rellevants de la vida pública i els experts en matèries d’interès seran els protagonistes de La Brúixola (dill-dv. 19:00-14:00h), amb Robert Calvo que continua una temporada més amb el magazín d’actualitat catalana, entreteniment i participació que encapçala cada vespre després de Julia en la Onda (dill-dv. 15:00-19:00h) amb Julia Otero.

Onda Cero Catalunya estrena aquesta temporada un programa temàtic sobre la veu de les dones en el món dels negocis i l’empresa. L’economista Ariadna Belber conduirà l’espai Lideratges, que s’emetrà primer en l’antena digital i el podcast abans de l’emissió lineal els dissabtes de 06:00 a 07:00h. Es tracta d’un programa de divulgació de continguts relacionats amb la dona i el seu entorn professional. La corresponsabilitat, els plans d'igualtat, el lideratge transformacional, el fre a l'assetjament i l'empresa amb caràcter femení en el punt de mira.

Les matinades d’aquesta temporada 2020-21 estaran a càrrec de David Cervelló i el seu Nits de Ràdio (cada matinada d’01:30-04:00h) i la programació de cap de setmana es completa amb Gente Viajera Catalunya (dss. 07:00-08:00h), presentat per Carles Lamelo i En bones mans (dg. 06:00-08:00h), el programa de divulgació mèdica, salut i qualitat de vida que presenta una temporada més Carles Aguilar. Aquesta nova temporada, a més, vindrà marcada per l’enriquiment de l’experiència digital dels seguidors d’Onda Cero Catalunya amb un reforç pels continguts web i l’aposta decidida per les xarxes socials com a via de comunicació amb els oients.