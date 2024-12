Una manifestació interina

Els interins de la funció pública tornaran a sortir als carrers aquest dissabte al matí a Barcelona. Ho fan, ara sí, emparats per la llei comunitària i noves sentències judicials favorables arreu d’Europa. A més, critiquen que la borsa d’interins creada per la Generalitat no contempla una categoria concreta per les persones afectades per la temporalitat.

Des que el passat 14 de juny el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar convertir en indefinits els interins per sancionar l’ús abusiu de la temporalitat, el degoteig de sentències favorables han estat constants. "Tribunals estan sentenciant que treballadors estabilitzats però que han estat en abús de temporalitat reben sentències favorables a rebre indemnitzacions" explica Guillem Aubaó, portaveu de la plataforma afectats per la funció pública.

Però això no passa aquí, a Espanya, perquè encara no s’ha transposat la llei europea en la qual s’emmarquen aquestes sentències. De fet, a Catalunya només estan sent indemnitzades les persones acomiadades.

A més, la Generalitat és conscient que els concursos públics que finalitzaran aquest desembre son insuficients per estabilitzar tots els afectats. Per això, el govern ha obert una borsa d’interins per cobrir baixes i excessos de feina. Aubaó assegura que agilitzarà els processos però nega que aquesta mesura solucioni el seu problema, endèmic i estès per totes les administracions del territori. "Primer s'hauria de crear una categoria per als interins, després que creïn les borses que vulguin", afegeix Aubaó.

Per tot plegat realitzaran una marxa lenta aquesta dissabte des de la seu de la Comissió Europea a Barcelona, ubicada a Passeig de Gràcia, fins a plaça Sant Jaume. Rebrà el suport, entre altres, dels sindicats CGT, USTEC i el Sindicat d’Infermeres.