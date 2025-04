Avui s'obre el termini de la Declaració de la Renda: Coneix les novetats i els consells

Arriba el moment de retre comptes amb Hisenda. L'Agencia Tributaria obre avui el termini per presentar la declaració de l'IRPF del 2024 amb alguns canvis: Els nivells de renda que obliguen a retratar-se davant del fisc, les deduccions als proprietris que lloguen habitatge i que, en cas que es deguin diners, la possibilitat de fer el pagament amb targeta de crèdit o Bizum.

D'aquestes novetats i dels consells a l'hora de fer un tràmit sempre feixuc n'hem parlat amb la Carme Jover, presidenta de la Comissió de Fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya: "La norma no indica qui l'ha de fer sinó tot el contrari, qui no l'ha de fer. Tot depèn de quin tipus d'ingressos tenim. Si jo només tinc un sou i no tinc més ingressos que una renda del treball i només tinc un pagador no l'he de fer si no guanyo més de 22.000 euros bruts, però el que s'ha modificat és que si tinc més d'un pagador, per exemple cobrant l'atur i trobant una nova feina, tinc dos pagadors. En aquest cas sempre que el segon pagador superi els 1.500 euros el límit no son 22.000 sinó 15.875, per tant aquestes son les persones que ho han de fer si tenen sous. Si no tinc sous pero tinc interessos l'he de fer si tinc ingressos superiors a 1.600 a l'any, per tant el nivell més alt es tenir sous, si tens un altre ingrés pràcticament tothom l'ha de fer".

Les rendes més baixes tributen més

Catalunya segueix sent l'indret on les rendes aixes tributen més: "Passa perquè la majoria de rendes a Espanya, el 70%, tenen rendiment del treball, és a dir sou, i l'escala de retencions la decideix l'estat, i és la mateixa a Catalunya que a la resta de l'estat, i parteix d'un minim d'un 19%. Aleshores quan he de fer la rendatributaré el 50% del sou que decideix l'estat, i l'altra meitat el decideix la comunitat autònoma, i en aquest cas a Catalunya s'ha decidit que es tributa un 20%, per tant mentre que a Espanya hi ha un minim d'un 19 a Catalunya és un 20%. Es el que s'ha modificat amb el Reial Decret que s'ha aprovat aquesta setmana baixant al 19 perque no hi hagi decalatge entre retenció i tributació", explica Jover.

Però per què no està armonitzat aquest decalatge?: "Perquè amb la llei de cessió de tributs a les comunitats autonomes de l'any 97 sel's van cedir tres competencies. Una decidir el minim personal i familiar, la quantitat que valora el minim de subsistencia, Catalunya no ha exercit la seva competencia aqui i decideix l'estat. La segons es el tipus impositiu del que parlavem abans, amb entre un 20 i un 50%, i la darrera és decidir deduccions pròpies, com per exemple un gimnàs, però a Catalunya s'ha decidit que no", explica Jover.

No adormir-se

El 25 de juny és la data límit per fer aquesta declaració: "Sembla molt lluny però al final és bena prop, millor preparar-te amb temps, perquè el que li surt a tornar es fa segur en uns dies, i si surt a pagar ja costa més fer-la, però millor posar.te a buscar papers ja", avisa la presidenta de la Comissió de Fiscalistes del COl·legi d'Economistes de Catalunya.

Fer la declaració de la renda sempre és un tràmit feixuc i complicat per alguns: "El pricipal consell és que hi ha una proporció molt elevada de contribuents que confirmen l'esborrany, perquè la idea errònia és que l'esborrany és només un esborrany, si tu l'acceptes d'entrada fas una autoliquidació, per tant la recomanació més important és que abans de confirmar l'esborrany comprovis que tots els teus ingressos estiguin allà, perque si jo tinc un negoci Hisenda no sap si he guanyat o he perdut, perquè això a l'esborrany no consta. El que recomano és que comprovis tot, perquè si alguna cosa està malament jo soc l'únic responsable, i no Hisenda".

L'habitatge

Els canvis més significatius es produeixen en el sector de l'habitatge: "Si soc propietari d'un habitatge es produeix una reducció en el càlcul del rendiment, i això només passa amb habitatge. Fins ara, quan jo llogava i el meu benefici eren 1000 euros tenia una reducció del 60%, la novetat amb la llei d'habitatge és que hi ha reduccions diferents a aquest 60% i la més important és que en comptes de ser del 60 serà del 90, per tant gairebé no pagaré res de la meva renda de lloguer, si jo llogo habitatge a zona tensionada, que la determina la comunitat autonoma, i Catalunya es l'unica CCAA que ha declarat zones tensionades. Sembla una reducció feta a mida. Si he baixat el lloguer un 5% en zona tensionada aquesta reduccio sera del 90".