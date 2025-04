L'Hospital de Figueres crea una consulta de sexologia per donar resposta a les dones que pateixen disfunció sexual

A Girona, l'Hospital de Figueres ha creat una consulta de sexologia amb l'objectiu de donar resposta a les dones que pateixen disfunció sexual. Aquest servei el coordinarà el metge Josep Papaseit, especialista en Sexologia clínica i Teràpia sexual. Les pacients hi podran accedir derivades del servei de Ginecologia i Obstetrícia i de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de la xarxa de salut pública i es faran visites un matí al mes des de Consultes Externes de l’hospital. Per parlar d'aquesta consulta ha vingut a La Ciutat el Josep Papaseit, coordinador d'aquesta consulta, i ens ha explicat que "les dones han quedat en moltes ocasions en segon pla en lo que respecta a la disfunció". "El origen de la disfunció sexual pot ser multifactorial, tot i que depen molt del tipus de patologia", explica.

"El primer que fem és una consulta de una hora on parlem una mica de la persona per dictaminar on pot estar el problema principal", diu Papaseit. "Hem d'arribar a una sol·lució sense entrar en el àmbit psicològic, perquè jo soc ginecòleg, no psicòleg", conclou.