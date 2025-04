La inflació pujarà si Europa respon amb més aranzels

Si Europa decideix contrarestar els aranzels amb més aranzels, l’escalada de la inflació a la zona euro seria inevitable. "Aquesta decisió impactaria en els preus de les importacions", assegura el catedràtic de la facultat de Ciències Econòmiques de la UIC, Pablo Agnese, qui afegeix que "per tant, pujarà la inflació i ens farà més pobres".

I aquest serà també un efecte entre els ciutadans dels Estats Units. Ara bé, els seu impacte seria menor perquè la majoria de les transaccions internacionals es fan a través del dòlar. Per tant, com a país, poden endeudar-se més i això implica que les repercussions en quant a la inflació no són tan preocupants. En aquest desafiament, hi surt guanyant Trump.

I la realitat geopolítica és la següent: la decisió de Donald Trump d’incrementar els aranzels ja existents entre els EEUU i Europa escenifica el divorci d’una aliança econòmica que preveiem indestructible. Amb aquest moviment, "Trump està exigint a la Unió Europea que segui a la taula de negociació per replantejar la relació de blocs que tenien fins ara", apunta Agnese.

I amb quines cartes arriben per seguir jugant aquesta partida? Dons per ara els Estats Units encara té poder de negociació perquè té la tecnologia, la intel·ligència artificial, l'energia o els microxips. Europa, per la seva banda, no estem tant desenvolupats en aquests àmbits i, per ara, ser un regió verda i sostenible no et dona poder en el context geopolític actual.

El que està fent EEUU avui en dia és tornar a la taula de negociació. És a dir, fer servir els aranzels com a eina per pressionar Europa. I sembla que aquesta ja està enviant senyals de cooperació. Entre altres, la voluntat d’augmentar la seva despesa en defensa i seguretat, una de les principals demandes de Donald Trump. Segons Agnese, la Unió Europea "hauria d’allunyar-se de la guerra aranzelària" i adoptar una resposta diplomàtica. Podrien fins i tot abaixar els aranzels actuals, "per què no abaixar impostos", es pregunta. És a dir, Europa hauria d'asseure's en la taula de negociació que li proposa Donald Trump. De fet, aquesta és la voluntat del ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares.