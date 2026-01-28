Més de la meitat dels alumnes de segon d'ESO tenen limitacions d'ús del mòbil

Segons l’estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 56,6% dels nois i noies de 13 i 14 anys tenen establerts límits familiars en l’ús del mòbil. Una xifra que, tot i ser positiva, disminueix a mesura que augmenta l’edat: en el cas de l’alumnat de quart d’ESO, el percentatge cau fins al 33%.
Un canvi significatiu en pocs anys
En els darrers anys s'ha notat una tendència creixent en l'ús del telèfon mòbil. Ho ha explicat a La Ciutat la Lucía Artazcoz, cap de l’Observatori de Salut de l’ASPB, que destaca aquesta evolució: “Hem passat d’un 37% de limitació de l’ús del mòbil el 2021 a gairebé un 57% el 2025. És una diferència molt significativa”. Aquest increment apunta a una major consciència de les famílies sobre l’impacte dels dispositius digitals en la salut i el benestar dels adolescents. Tot i això, Artazcoz subratlla una desigualtat important: "les famílies de classes socials més afavorides limiten més l’ús del mòbil que les més desfavorides". I aquest fet que obre el debat sobre la necessitat de polítiques i accions més equitatives.
Millora la salut general, però hi ha desigualtats
Entre les bones notícies, destaca la millora de l'estat de salut general percebut pels adolescents, tant en nois com en noies. Cada vegada més joves afirmen tenir una salut “excel·lent” o “molt bona”, especialment si es compara amb el 2021, un any encara fortament marcat per la pandèmia. Es redueix el sedentarisme, baixa el consum de tabac i cànnabis i hi ha menys episodis de borratxera.
Creix el consum de vapejadors
El descens del tabac convencional va acompanyat d’un fort augment de l’ús de cigarretes electròniques. En els cursos superiors —segon de batxillerat i cicles formatius— fins a una quarta part de l’alumnat utilitza vapejadors. “Estem canviant un model de consum per un altre”, adverteix Artazcoz, recordant que aquests dispositius no estan exempts de riscos i que cal tornar a posar-hi el focus preventiu.