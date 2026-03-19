La Mari de Chambao: 'El món em fa mal'

La Mari, ànima i veu de Chambao, celebra 25 anys de trajectòria revisant els seus grans èxits i reivindicant la música com un lloc de veritat, connexió i resistència. "La vida passa volant" confessa aquesta dona a qui la vida ha posat contra les cordes en un parell d'ocasions, ensenyant-li la pitjor cara. Però ella ha resistit aquest embat i l'ha afrontat amb un optimisme que, observant-la, es nota que és natural. "Yo vivo porque respiro", diu mentre parla de la importància de respirar bé i fer-ho de manera conscient per tenir una millor qualitat de vida. La Mari, es cuida.
A Catalunya, com a casa
Catalunya ha tingut un paper essencial en la seva carrera musical. Aquesta malaguenya de marcat caràcter mediterrani, assegura que "a Catalunya us sento casa. Sempre dic que és la Málaga Gran". Sobre la seva relació amb els catalans i les catalanes, explica que des del primer disc —aquell Flamenco Chill que ho va canviar tot— va triomfar especialment aquí, aconseguint que el públic català hagi estat un dels més fidels de tota la seva trajectòria. I és que el Mediterrani uneix maneres de viure, ritmes i sensibilitats: "Sentia el mateix pols de vida, el mateix rollo".
25è aniversari en un moment vulnerable
En aquest 25è aniversari, la Mari mira enrere amb orgull, però també amb una sensibilitat especial. "Ha estat un any duríssim, he passat per una segona intervenció de càncer de mama", recorda. I és que al 2025 va tenir una recaiguda d'aquell primer tumor que li van diagnosticar i tractar al 2005. A més, tot plegat li va passar mentre estava preparant el disc amb el qual commemora l'inici, ara fa un quart de segle, de la carrera musical amb Chambao: "Tenia la pressió de tancar a temps el disc, el documental i la gira". I entrellaçada amb tot això, hi ha la situació política i bèl·lica del moment: "El món em fa mal, estic molt sensible, però també he après que tinc eines per sostenir-me a mi mateixa. La vulnerabilitat t'agafa fort, però és preciosa". Sens dubte, un testimoni valent i emocionant de resiliència.
Cançons revisades que són emblemes
El nou projecte no és un disc qualsevol. La Mari i el productor Bob Benozzer han revisitat 25 temes emblemàtics de Chambao, reinventant-los amb nous arranjaments, noves atmosferes i col·laboracions molt especials. "Volia donar les gràcies al públic perquè, encara que jo faci música nova, ells volen sentir Pokito a poko, Papeles mojados, Ahí estás tú… Els volen de nou, però actualitzats". Per això el disc viatja des del pop al rock, passant per llatí, electrònica i sonoritats còsmiques.