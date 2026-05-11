NOU TREBALL DISCOGRÀFIC

La música de Salistre és un mar sense fronteres

El camí que uneix els components de Salistre té només 41 kilòmetres. Els que separen Barbate de San Fernando, les dues poblacions d'on són els quatre integrants d'una banda que va néixer a les guinguetes dels pobles de Cádiz i que ara triomfa als escenaris. Ens presenten el seu darrer treball discogràfic a La Ciutat.

Robert Calvo

Barcelona |

Els quatre components de la banda gaditana 'Salistre' en una foto promocional del disc 'Vaivén'

Hi ha músiques que es poden escoltar i d'altres que gairebé es poden olorar. La de Salistre pertany, sens dubte, al segon grup. A través de cançons carregades de llum, salabror i emocions quotidianes, la banda andalusa ens transporta directament a la costa de Cádiz, allà on el vent de Llevant deixa rastre i la vida es viu amb els peus descalços i el cor obert. I sobretot es viu a la platja, on aquesta formació va tocar les primeres versions que van fer. De fet, van estar molt temps nodrint-se de cançons d'altres artistes i passant-les pel seu sedàs, però ara arriben amb tota una declaració d'intencions i amb un so propi que es pot gaudir al disc Vaivén.

🌊 Un nom amb identitat pròpia

Salistre no és només una adaptació fonètica de "salitre". És també una reivindicació. Ho explica a Miriam Franch a La Ciutat en Javi Garrido, apuntant que "el nom del grup recupera una manera de parlar pròpia a determinats indrets de la província de Cádiz". Una manera de parlar i de viure que forma part de l'ADN del projecte. Tot i que en Javi és de San Fernando, els altres tres membres del grup són de Barbate, un municipi proper però amb una personalitat diferent. I això, és clar, també es nota a la manera de parlar. Aquest fet enriqueix el grup i contribueix al resultat final.

Els integrants del grup Salistre en una de les fotografies promocionals del nou disc 'Vaivén' | Satélite K

🌊 De les guinguetes als escenaris

La història de Salistre comença, com tantes altres al Sud, entre amics i amb instruments a la mà, tocant versions conegudes en xiringuitos de El Palmar o Zahara de los Atunes. Actuacions improvisades, encara amb la pell salada després d’un bany al mar, que van anar posant els fonaments del grup. Amb el temps i també amb l'arribada de Javi Garrido, la cosa va anar canviant. Van fer la passa de començar a crear cançons pròpies. Aquesta valentia els ha permès complir un somni compartit per molts artistes: "que la gent compri una entrada per escoltar allò que surt del teu interior", explica el líder de la banda.

🌊 Gira amb parada a Catalunya

Els integrants i l'equip de Salistre estan immersos en una gira que els porta, com les onades, de poble en poble i de ciutat en ciutat. Una ronda per Espanya que aquesta setmana fa parada a Catalunya, amb concerts a: 🎟️ Barcelona – Sala Apolo (14 de maig), 🎟️ Tarragona – Sala Zero (15 de maig) i 🎟️ Girona – La Mirona (17 de maig). Aquesta és una oportunitat perfecta per deixar-se emportar per una música que sona a estiu, a amistat i a alegria compartida.

