La música de Salistre és un mar sense fronteres

Hi ha músiques que es poden escoltar i d'altres que gairebé es poden olorar. La de Salistre pertany, sens dubte, al segon grup. A través de cançons carregades de llum, salabror i emocions quotidianes, la banda andalusa ens transporta directament a la costa de Cádiz, allà on el vent de Llevant deixa rastre i la vida es viu amb els peus descalços i el cor obert. I sobretot es viu a la platja, on aquesta formació va tocar les primeres versions que van fer. De fet, van estar molt temps nodrint-se de cançons d'altres artistes i passant-les pel seu sedàs, però ara arriben amb tota una declaració d'intencions i amb un so propi que es pot gaudir al disc Vaivén.
🌊 Un nom amb identitat pròpia
Salistre no és només una adaptació fonètica de "salitre". És també una reivindicació. Ho explica a Miriam Franch a La Ciutat en Javi Garrido, apuntant que "el nom del grup recupera una manera de parlar pròpia a determinats indrets de la província de Cádiz". Una manera de parlar i de viure que forma part de l'ADN del projecte. Tot i que en Javi és de San Fernando, els altres tres membres del grup són de Barbate, un municipi proper però amb una personalitat diferent. I això, és clar, també es nota a la manera de parlar. Aquest fet enriqueix el grup i contribueix al resultat final.
🌊 De les guinguetes als escenaris
La història de Salistre comença, com tantes altres al Sud, entre amics i amb instruments a la mà, tocant versions conegudes en xiringuitos de El Palmar o Zahara de los Atunes. Actuacions improvisades, encara amb la pell salada després d’un bany al mar, que van anar posant els fonaments del grup. Amb el temps i també amb l'arribada de Javi Garrido, la cosa va anar canviant. Van fer la passa de començar a crear cançons pròpies. Aquesta valentia els ha permès complir un somni compartit per molts artistes: "que la gent compri una entrada per escoltar allò que surt del teu interior", explica el líder de la banda.
🌊 Gira amb parada a Catalunya
Els integrants i l'equip de Salistre estan immersos en una gira que els porta, com les onades, de poble en poble i de ciutat en ciutat. Una ronda per Espanya que aquesta setmana fa parada a Catalunya, amb concerts a: 🎟️ Barcelona – Sala Apolo (14 de maig), 🎟️ Tarragona – Sala Zero (15 de maig) i 🎟️ Girona – La Mirona (17 de maig). Aquesta és una oportunitat perfecta per deixar-se emportar per una música que sona a estiu, a amistat i a alegria compartida.