Les conseqüències dels aiguats: camps malmesos i urbanisme en zones de risc

Els últims aiguats han tornat a deixar empremta sobre diferents punts del territori català, amb conseqüències que van molt més enllà de les incidències en carreteres o transports. A les Terres de l’Ebre, Josep Balsebre, responsable territorial de JARC, assenyala l’olivera i els cítrics com alguns dels cultius més castigats per unes pluges que arriben després d’un estiu especialment sec i calorós. Els danys s’estenen també als camins rurals i altres infraestructures necessàries per treballar al camp, fet que porta l’organització agrària a reclamar que les reparacions arribin tan aviat com sigui possible.
El temporal agreuja una situació que, segons Balsebre, està desgastant cada vegada més la pagesia. “Aquí plou poc o plou massa, no tenim un terme mig”, resumeix. A la successió d’episodis meteorològics extrems s’hi afegeixen els baixos preus que perceben pels productes i la necessitat d’assumir noves inversions per reparar els desperfectes. Un escenari que preocupa especialment en un sector necessitat de relleu generacional i on, adverteix, alguns professionals comencen a perdre les ganes de continuar treballant.
Els aiguats també han recuperat el debat sobre què i on construïm. La coordinadora tècnica d’Ecologistes en Acció, Laia Serra, denuncia que continuen existint projectes urbanístics en zones amb risc d’inundació i reclama una moratòria que permeti revisar-los, inclosos aquells que ja estan aprovats. Davant l’argument de la falta d’habitatge, l’entitat aposta per rehabilitar i mobilitzar pisos buits abans d’ocupar més sòl, i sosté que la crisi actual no és només una qüestió de falta d’oferta, sinó també de dificultats per accedir a l’habitatge existent.