El Festival Internacional del Circ de Girona és un aparador de talents

Girona ja respira ambient circense. El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or obre demà la seva catorzena edició amb un èxit rotund abans de començar: més de 24.000 entrades venudes, un autèntic rècord en la venda anticipada que confirma la connexió del públic amb un esdeveniment que any rere any creix en projecció i fidelitat.
🎪 Edició catorze... i de rècord!
Enguany, el Camp de Mart de Girona torna a transformar-se en un gran escenari internacional que acull 24 companyies procedents de 16 països. En total, 75 artistes que competiran per endur-se el prestigiós Elefant d’Or, el Elefant de Plata o el Elefant de Bronze davant d’un jurat format per directors de grans circs i festivals d’arreu del món.
🎪 Un circ de dos colors
El director del festival, Genís Matabosch, explica a La Ciutat que el model del certamen segueix l’esquema dels festivals internacionals de més renom, inspirat en el que va establir el príncep Rainier de Mònaco el 1974. Per evitar espectacles de sis hores —que serien impossibles de pair avui—, les atraccions es reparteixen en dues semifinals, batejades aquí com a espectacle Blau i espectacle Vermell. Els aficionats que volen veure tots els artistes necessiten assistir a una funció de cada color.
🎪 Mirant a l'edició nímero 15
Matabosch ja té una mirada posada en el quinzè aniversari, que serà l'any vinent. El director del festival ha viatjat a Izhevsk, a Rússia, per puntuar les atraccions d’un altre certamen. I continuarà recorrent el món per descobrir nous talents i enriquir el Circus Land, el museu del circ professional més important d’Europa, ubicat a l’antic monestir de Sant Pere de Besalú.