ERC demana la dimissió de Paneque mentre el PSC en defensa la gestió

La crisi ferroviària que afecta Rodalies des de fa dies ha provocat un xoc polític entre els dos socis que habitualment negocien pressupostos a Catalunya: PSC i ERC. Des dels republicans, el portaveu adjunt de la formació al Parlament, Jordi Albert, exigeix la dimissió de la consellera Silvia Paneque, argumentant “incapacitat per aportar solucions immediates” a la crisi ferroviària: "Si no tenen la capacitat per resoldre els problemes que tenim a tota la xarxa i en la mobilitat del país, han de deixar pas", assegura. A més, Albert sentencia que ERC no assegurà cap negociació fins que no es desbloquegi el traspàs de l’IRPF i el traspàs íntegre de Rodalies, que considera “urgent i imprescindible”.
Per la seva banda, el portaveu parlamentari del PSC, Ferran Pedret, assegura que "Paneque té la confiança del president i ha de continuar gestionant la crisi". El portaveu socialista admet que la informació als usuaris no sempre ha estat a l’altura, tot i la mobilització de 700 informadors i la millora de canals de comunicació: “Hi ha hagut anuncis que no s’han complert i això és intolerable. Cal corregir-ho.” Pedret també reivindica les inversions estatals i posa el focus en la necessitat d’estabilitat i gestió continuada.