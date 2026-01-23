Una exposició única revisa la història del mur de Berlín a través d’objectes originals

L’exposició sobre el mur de Berlín convida el visitant a fer un viatge al passat amb una mirada clarament connectada amb el present. Tal com explica el director de Musealia, Luis Ferreiro, “mirar al passat ens ajuda a comprendre millor el nostre present i els orígens de moltes divisions, fragmentacions i confrontacions ideològiques que encara avui sentim com a ecos”. A través d’objectes originals, la mostra construeix un relat que va més enllà del fet històric i apel·la directament a la reflexió contemporània.
Una de les grans singularitats de la proposta és la seva perspectiva internacional. “No és possible comprendre ni la construcció ni la caiguda del mur fora del context de la Guerra Freda”, assenyala l’entrevistat, que recorda que Berlín va ser durant anys un escenari únic de confrontació ideològica global. La ciutat, dividida políticament però no socialment abans del 1961, es va convertir en “una batalla per la ment i pels cors dels ciutadans del món”, una història que, fins ara, no s’havia explicat mai a partir de tants "objectes originals".
La dimensió humana és un altre dels pilars de l’exposició. Juntament amb fragments reals del mur —més de deu metres—, el recorregut incorpora "cartes, anells o uniformes" que permeten entendre l’impacte personal d’aquella divisió. “Quan tens al davant un element original, la història pren vida i guanya autenticitat”, afirma el director, que destaca que no cal dramatitzar els fets: “Explicar la història tal com va ser ja és prou potent per generar emoció i reflexió en el visitant”.