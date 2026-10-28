Els metges inicien una vaga indefinida per reclamar millores laborals i un conveni propi

Centenars de metges i facultatius es manifesten a Barcelona en l'inici d'una sèrie de mobilitzacions convocades per Metges de Catalunya. El sindicat denuncia la sobrecàrrega assistencial i exigeix canvis estructurals al sistema sanitari.
La vaga indefinida del sector de la sanitat pública catalana ha arrencat aquest dimecres amb una manifestació pels carrers de la capital catalana. La mobilització, que ha començat a l'avinguda Diagonal i ha finalitzat amb una plantada davant la Conselleria de Salut. Aquesta ha reunit a diferents professionals sanitaris per reclamar millores laborals i assitencials. El sindicat manté l'aturada a Catalunya malgrat que la convocatòria estatal es va ajornar arran de l'avançament de les eleccions generals.
"Si no volen negociar que convoquin eleccions"
Els facultatius defensen que les reivindicacions depenen de la Generalitat i insisteixen que el Govern català té capacitat per negociar mesures concretes. Entre les principals demandes hi ha la reducció de la sobrecàrrega laboral, el reconeixement professional, millores retributives, més personal als centres i l'eliminació progressiva de les guàrdies de 24 hores.
També reclamen un marc laboral propi que tingui en compte les especificitats de la professió mèdica. El Secretari General del sindicat, Xavier Lleonart, retreu a la Conselleria que no vol negociar i els hi demana la dimissió. "Això ja no va de participació. Això va de comptar els dies de la vergonya que aquest Govern té alçat el seu sector sanitari".
La vaga afecta els centres sanitaris públics i concertats de Catalunya, si bé el Departament de Treball ha establert serveis mínims per garantir l'atenció urgent, les unitats de cures intensives, els tractaments oncològics i de diàlisi, així com l'activitat quirúrgica inajornable.