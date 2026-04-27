La demència, un trastorn neurodegeneratiu amb un alt impacte social

La demència és un concepte ampli que engloba diverses malalties neurodegeneratives caracteritzades pel deteriorament progressiu de les capacitats cognitives. A l’espai setmanal de salut mental, el psicòleg David Cueto explica que afecta funcions com la memòria, l’atenció, lacomunicació i el comportament, i que habitualment es tracta d’un procés irreversible.
Actualment, al món hi ha uns 47 milions de persones diagnosticades, una xifra que podria triplicar-se l’any 2050 a causa de l’envelliment de la població. Tot i que la prevalença augmenta amb l’edat, fins a un 5% dels casos apareixen abans dels 65 anys, sovint associats a factors genètics, vasculars o traumatismes. Cueto ha remarcat que el diagnòstic és complex, ja que molts símptomes —com les pèrdues de memòria o els canvis d’estat d’ànim— poden confondre’s amb altres trastorns de salut mental, com la depressió. Per això, ha subratllat la importància de la detecció precoç.
Més enllà de l’impacte clínic, la demència té un fort cost social i emocional. El procés pot allargar-se entre 10 i 15 anys i recau majoritàriament en familiars cuidadors, sovint dones, amb un elevat risc de patir problemes de salut mental. Segons l’expert, cuidar els cuidadors és clau per afrontar un dels grans reptes de salut pública del futur.