S.O.S. dels socorristes catalans

Els socorristes catalans denuncien des de fa anys la manca de recursos i d’una regulació comuna que garanteixi la seguretat al litoral. Aquest dijous, membres de la plataforma sindical SOS Socorristes s’han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, a les portes del Palau de la Generalitat, per reclamar mesures urgents. Minuts després, els integrants d'aquesta plataforma han visitat els estudis d'Onda Cero Catalunya per denunciar unes condicions laborals i assistencials que consideren "inadmissibles".
Morts abans de la temporada de bany
En les darreres setmanes s'han produït diferents morts al litoral català, amb casos registrats a Salou, la Pineda i Calella de Mar. El portaveu de SOS Socorristes, Nacho Ibáñez, assegura que aquesta realitat evidencia un problema estructural que la plataforma denuncia des del 2018. "El litoral català està plenament en funcionament des de Setmana Santa, els hotels treballen, els aparcaments cobren i els negocis de platja estan oberts. Però no es garanteix un servei de salvament i socorrisme a l’altura de les necessitats", lamenta.
Una normativa comuna a tot Catalunya
Una de les principals demandes del col·lectiu és l'aprovació d’un marc regulador únic per a totes les platges catalanes. Actualment, expliquen, cada ajuntament decideix la durada i les característiques del servei, fet que genera grans diferències entre municipis. SOS Socorristes reclama que la vigilància sigui obligatòria des de Setmana Santa fins l'octubre, adaptant-se a una realitat climàtica que ha allargat la temporada de bany. "Fa anys demanàvem cobertura de juny a setembre. Ara això ja és insuficient perquè les platges s'omplen molt abans i es continuen utilitzant fins ben entrada la tardor", afirma Ibáñez.
Infermeries sense aigua i torres en mal estat
Els socorristes també denuncien greus mancances en les infraestructures. Asseguren que encara hi ha infermeries sense aigua corrent ni electricitat, fet que dificulta l'atenció sanitària en condicions adequades. A més, molts professionals treballen en torres de vigilància deteriorades i sense protecció suficient contra el sol o les inclemències meteorològiques. Una exposició continuada que, diuen, incrementa el risc de patir problemes de salut, inclòs el càncer de pell.
Set anys sense resposta definitiva
Des del 2018, la plataforma ha mantingut reunions amb responsables polítics i fins i tot ha comparegut al Parlament de Catalunya per exposar la situació. Malgrat els compromisos adquirits per diferents administracions, denuncien que la realitat a les platges continua sent pràcticament la mateixa. Per això, SOS Socorristes anuncia que mantindran la mobilització els propers mesos i organitzarà assemblees a Tarragona, Barcelona i Girona per decidir noves accions reivindicatives. "Fins que no tinguem condicions dignes per treballar i platges segures per a la ciutadania, continuarem denunciant aquesta situació", conclou el portaveu de la plataforma.