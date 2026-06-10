Un tiroteig mortal al carrer Balmes sacseja Barcelona en ple dispositiu per la visita del Papa

Mentre Barcelona conviu amb un ampli dispositiu de seguretat preparat per a la visita del Papa, la ciutat ha viscut aquest matí un nou assassinat a trets a plena llum del dia. Un succés que els Mossos d’Esquadra ja han desvinculat de la presència del Sant Pare. Amb aquest crim, ja són sis els homicidis amb arma de foc registrats aquest any.
Els fets han tingut lloc cap a les 10 del matí al carrer Balmes, a tocar de l’avinguda Diagonal, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta d’una zona cèntrica i benestant, habituada a una relativa tranquil·litat, cosa que accentua la sorpresa entre els veïns. L’escenari del crim és a pocs carrers del Passeig de Gràcia, punt des d’on precisament avui el papamòbil ha d’iniciar el seu recorregut cap a la Sagrada Família.
Segons testimonis presencials, un home ha disparat dues vegades contra la víctima, que ha quedat estesa a terra, molt a prop d’una comissaria de la Policia Nacional. Tot i que hi ha imatges de seguretat on es veu clarament el rostre de l’autor, els Mossos d’Esquadra encara no l’han pogut localitzar.
En declaracions a betevé, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vinculat aquest nou crim amb trames de crim organitzat internacional, desvinculant-lo de la delinqüència habitual de la ciutat. En aquest sentit, ha reclamat més presència policial als carrers i un enduriment de les penes per tinença d’armes i tràfic de drogues. Des de l’oposició, tant Junts com el Partit Popular exigeixen més contundència a totes les administracions —Ajuntament, Generalitat i govern espanyol— per combatre les bandes criminals instal·lades a Catalunya.
Aquest és el segon tiroteig mortal a Barcelona en menys d’una setmana i el sisè a Catalunya en el que portem d’any, després que diumenge un altre home morís en circumstàncies similars. Segons les investigacions que han transcendit als mitjans, diversos casos estarien relacionats amb una disputa entre clans serbis, enfrontats en una guerra oberta arreu d’Europa. A l’espera de confirmar la identitat de la víctima d’avui, les cinc persones mortes anteriorment per arma de foc eren d’origen balcànic.