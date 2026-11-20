Segons dades de l’IDESCAT, més del 36% dels menors de 16 anys viuen en risc de pobresa o exclusió social. En aquests casos, les famílies prioritzen cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació o l’habitatge, i el dret al joc queda en un segon pla. Cristina Cayuela, voluntària de Creu Roja Joventut, explica que jugar “no és només divertir-se”, sinó també “aprendre, compartir, fomentar la creativitat i desenvolupar habilitats”.
La campanya preveu lliurar a cada infant una joguina, un complement i un llibre. D’aquesta manera, es vol garantir que puguin disposar de diferents materials per jugar, aprendre i estimular la imaginació.
Joguines noves i sense estereotips
Un dels requisits de la campanya és que les joguines siguin noves. Segons Cayuela, això respon a dos motius: garantir la seguretat del producte i assegurar que tots els infants tinguin “el mateix dret a estrenar i a gaudir de la il·lusió d’obrir un paquet nou”. Creu Roja Joventut demana que les joguines siguin educatives, cooperatives i sostenibles, i que no siguin bèl·liques ni sexistes. També es fa una crida a tenir en compte els adolescents, amb propostes com material esportiu, llibres, puzles, jocs d’estratègia, materials per pintar o jocs d’escapament.
Com es pot col·laborar?
Les persones interessades poden participar-hi a través dels punts de recollida de joguines que es poden consultar al web de Creu Roja Joventut. També es poden fer donacions econòmiques a través de Bizum. Amb aquests diners, l’entitat comprarà les joguines necessàries. La campanya també s’adreça a empreses, comerços i entitats, que poden organitzar recollides entre els seus treballadors i col·laboradors. “Un petit gest pot suposar una ajuda enorme per a un infant i per a una família”, destaca la voluntària.