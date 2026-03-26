La consciència social contra el malbaratament, és irreversible

La recent entrada en vigor de la Llei 1/2025 de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, obliga tots els agents de la cadena alimentària —productors, distribuïdors, punts de venda i restauració— a establir plans de prevenció i donar una nova vida als productes aptes per al consum. Per això, el Banc dels Aliments de Barcelonaha participat activament en aquesta edició d’Alimentària amb l’objectiu d’enfortir la col·laboració amb el sector. La seva presidenta, Elisabet Viladomiu, ha analitzat a La Ciutat els reptes que planteja la nova normativa i el moment social crític que viu una part important de la ciutadania.
De voluntarietat a obligació de donar
Segons Viladomiu, la llei "és complexa" perquè afecta tota la cadena alimentària, però suposa "un canvi de paradigma imprescindible". Fins ara, les donacions eren voluntàries; ara, en canvi, tot producte no comercialitzat però apte per al consum s'haurà de donar a entitats socials o bancs d’aliments. Això, afirma, "consolidarà el rol del Banc dels Aliments com a agent clau en la lluita contra el desaprofitament".
La poca consciència a les llars
A Catalunya, cada any es malbaraten més de 262.000 tones d’aliments sòlids aprofitables. Un 60% d’aquest malbaratament es produeix a les llars. Per Viladomiu, aquestes dades demostren que "s'ha perdut la cultura del valor del menjar", i confia que la societat recuperi progressivament aquesta consciència a través de l'educació i la sensibilització.
Macroeconomia que no es nota
Tot i que Espanya mostra indicadors macroeconòmics positius, la presidenta del Banc dels Aliments recorda que "la microeconomia no funciona igual per tothom". Les dades de pobresa i exclusió social"no baixen i, en alguns casos, fins i tot augmenten". Especialment greu és la situació de la infància: el 36,5% dels infants menors de 18 anys a Catalunya viuen en situació de pobresa, una xifra que no ha deixat d'augmentar en els darrers anys. Amb tot, la presidenta de l'entitat avisa que hi ha qui ni tan sols disposa d'una cuina digna i això obliga el Banc dels Aliments a portar a terme nous programes adaptats a aquestes realitats emergents.