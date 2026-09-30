"El chemsex pot afectar qualsevol perfil, independentment de l'edat o el nivell socioeconòmic"

El chemsex és una pràctica que vincula el consum de determinades substàncies psicoactives amb les relacions sexuals i que els professionals de la salut observen especialment entre homes que mantenen sexe amb homes. A La Brúixola, Cristina de Álvaro i Àngel Rivero han explicat que el principal senyal d'alarma apareix quan aquest consum comença a interferir en la vida quotidiana de la persona, ja sigui en l'àmbit laboral, social o econòmic. Rivero també adverteix que algunes substàncies poden provocar dependència i efectes sobre la salut mental, fet que converteix la detecció precoç en una eina especialment important.
La pràctica també pot tenir conseqüències sobre la salut sexual. Els experts alerten que el consum de drogues pot alterar la capacitat de prendre decisions i establir límits, a més de dificultar l'ús de mesures de protecció. De Álvaro ha assenyalat també que, en persones que viuen amb VIH, el chemsex pot afectar l'adherència al tractament i al seguiment sanitari. Rivero afegeix que les sessions prolongades i la disminució de les mesures preventives poden augmentar l'exposició a infeccions de transmissió sexual.
Els dos especialistes coincideixen que cal abordar el fenomen sense estigmatitzar les persones que el practiquen. Rivero assegura que no existeix un únic perfil associat al chemsex i que a les consultes troben persones d'edats, nivells educatius i situacions econòmiques molt diferents. De Álvaro aposta, per tant, per reforçar l'educació, la formació i la detecció precoç, així com per un abordatge multidisciplinari que permeti identificar situacions problemàtiques abans que tinguin un impacte més greu sobre la salut i la qualitat de vida.