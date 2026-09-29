Tres anuncis d'Illa sobre habitatge: convencen els partits catalans?

El debat de política general al Parlament ha arrencat amb l'habitatge com un dels grans protagonistes després que Salvador Illa hagi anunciat noves mesures per intentar ampliar l'accés a un pis i respondre a l'emergència habitacional. A La Brúixola hem recollit les valoracions de les principals forces parlamentàries. PP, ERC, Junts i Comuns coincideixen a considerar insuficients les propostes del president, tot i plantejar receptes molt diferents. Lorena Roldán acusa el Govern de confiar en "eslògans" i defensa més seguretat jurídica i col·laboració publicoprivada, mentre que Jordi Albert considera que algunes de les partides anunciades són "una gota d'aigua en un oceà" i reclama més pressió fiscal sobre els grans tenidors.
Junts i Comuns també han qüestionat l'abast de les mesures. Salvador Vergés les ha qualificat de "pedaços" i ha reclamat més oferta, incentius fiscals i protecció per als petits propietaris, alhora que posa el focus en els fons voltor. David Cid, en canvi, reclama més intervenció pública i denuncia que les normes vigents no s'estan fent complir prou. El portaveu dels Comuns considera que dues de les tres mesures anunciades ja existien i defensa que la prioritat sigui garantir l'accés a l'habitatge i evitar que aquest funcioni com "una acció de borsa o un rellotge de luxe".
Des del PSC, Elena Díaz ha defensat l'actuació del Govern i ha reivindicat les polítiques impulsades durant els primers dos anys de legislatura per incrementar el parc públic. La ronda política també ha posat sobre la taula altres qüestions que marcaran el debat al Parlament, com l'educació, els serveis públics o el retorn de Carles Puigdemont. Els Comuns, per exemple, portaran tres prioritats educatives molt concretes: reduir ràtios, climatitzar les escoles i limitar les pantalles a les aules, mentre que ERC també planteja ampliar el reforç escolar gratuït i les mesures per protegir l'ús social del català.