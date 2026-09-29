La pluja col·lapsa la mobilitat a Catalunya amb carreteres tallades, retencions i afectacions al transport públic

Jornada especialment complicada a la xarxa de mobilitat catalana a causa de les fortes pluges que han afectat bona part del territori.
Les precipitacions han provocat inundacions, talls de circulació i importants retencions en diverses vies, especialment a l'entorn de Barcelona. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, una de les incidències més destacades ha estat el tall de la B-20 a la Ronda de Dalt sentit Llobregat per acumulació d'aigua, mentre que a l'AP-7 s'han registrat congestions importants per inundacions entre Cerdanyola del Vallès i Mollet del Vallès. Els serveis d'emergència i manteniment han treballat per minimitzar els efectes del temporal i restablir progressivament la normalitat en la circulació.
Pel que fa al transport ferroviari, diverses línies de Rodalies han registrat incidències i retards al llarg de la jornada. L'episodi meteorològic ha contribuït a agreujar les dificultats de mobilitat dels usuaris, especialment en els desplaçaments d'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Les autoritats han recomanat extremar la prudència en els desplaçaments, evitar les zones inundables i consultar l'estat de les carreteres i del transport públic abans d'iniciar qualsevol viatge mentre es mantingui la inestabilitat meteorològica. D'altra banda, a primera hora del matí, també s'ha registrat modificacions horàries del servei d'alta velocitat i mitjana distància.
A la capital catalana, el servei de metro també ha patit la situació. Diversos accesos de vàries línies han estat tallades i algunes estacions han patit inundacions. I pel que l'aeroport de Barcelona-El Prat també ha patit cancel·lacions. Des de primera hora del matí la infraestructura s'ha vist obligada a cancel·lar més d'una vintena de vols a causa de l'estat de les pistes i la situació meteorològica.