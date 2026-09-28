Maite Buenafuente i Angie Savall reivindiquen l’humor i les cures amb l’obra ‘Nenaaa!’

La peça posa el focus en les relacions entre mares i filles quan arriba el moment d'invertir els papers. Les filles passen a tenir cura de les seves mares, però aquestes no sempre estan disposades a deixar de manar. "La mare segueix manant", expliquen amb humor les actrius, que converteixen les situacions quotidianes de les famílies cuidadores en una font inesgotable de gags i emocions.
Una obra nascuda de la vida real
Savall i Buenafuente es van conèixer durant el rodatge de la sèrie 'Tierra de mujeres', protagonitzada per Eva Longoria i Carmen Maura. Ben aviat van descobrir que compartien una realitat: totes dues tenien cura de les seves mares i havien de compaginar aquesta responsabilitat amb la seva feina d'actrius. Entre trucades per saber com havien passat la nit les seves mares i converses sobre les petites —i grans— anècdotes del dia a dia, va néixer la idea de crear una obra a quatre mans. El resultat és una comèdia basada en experiències personals, però amb un
L’obra també dona visibilitat a les a mirada universal.
La generació sandvitx
Aquestes dues dones diuen que formen part de l'anomenada "generació sandvitx": aquelles que tenen cura de les seves mares, dels fills, de la parella i, sovint, també han de continuar treballant. Una càrrega que, segons han explicat, encara recau majoritàriament en les dones. Per això, Nenaaa! reivindica la necessitat de parlar de les cures, de repartir responsabilitats i de permetre's expressar sentiments contradictoris sense culpa. Perquè cuidar pot ser una experiència plena d'amor, però també pot generar cansament, frustració i moments de desesperació. I l’humor, en aquest cas, es converteix en una eina imprescindible.
Podria tenir segona part
La realitat és tan plena d'anècdotes que Angie Savall i Maite Buenafuente ja han començat a imaginar una possible segona part. "Tenim tants temes…", han bromejat durant l’entrevista. De moment, Nenaaa! continua la seva gira amb diverses funcions programades. Les properes seran el 4 d’octubre a Arenys de Mar, el 7 d’octubre a Barcelona i el 29 d’octubre a Terrassa, on la representació coincidirà amb el Dia Internacional de les Cures i anirà acompanyada d'un col·loqui amb el públic. Una proposta teatral per riure, emocionar-se i reconèixer-se en aquelles frases, discussions i situacions que formen part de moltes famílies. I, sobretot, per recordar que darrere de cada “Nenaaa!” hi ha una història, una mare… i una filla que intenta arribar a tot.