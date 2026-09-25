Lectures per combatre l’aïllament dels pacients de diàlisi

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa una iniciativa pionera a Catalunya per millorar el benestar emocional dels pacients que se sotmeten a diàlisi. El projecte es fa amb la col·laboració de voluntaris del programa ‘Veus amigues’ de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
Trucades setmanals de 20 a 30 minuts
Els pacients reben cada setmana una trucada del mateix voluntari, amb qui estableixen una parella. Durant la conversa, que dura entre 20 i 30 minuts, el voluntari llegeix fragments de novel·les, contes, poemes o textos divulgatius.
La iniciativa busca reduir la sensació d’aïllament i l’angoixa associada a un tractament llarg i exigent. Tal com explica Rosa Maria Sánchez, adjunta a la direcció d’Infermeria de l’Hospital de Bellvitge, “l’hemodiàlisi és un tractament substitutiu que es realitza en pacients amb insuficiència renal crònica” i que obliga a connectar-se a una màquina durant unes quatre hores, tres dies a la setmana.
Una prova pilot amb vuit pacients
Durant els mesos de maig i juny es va fer una prova pilot en què van participar vuit pacients. Sánchez assegura que els resultats han estat “molt, molt bons” i destaca el valor de crear una connexió personal entre el pacient i el lector.
“És una cosa diferent perquè tens realment aquesta part més humana, la companyia”, explica. Segons la responsable d’Infermeria, alguns pacients ja han demanat participar en la iniciativa després de veure altres usuaris parlant o escoltant lectures per telèfon.
Els pacients trien les lectures
El contingut de les sessions es decideix conjuntament entre el voluntari i el pacient. Poden escollir entre diferents temes o continuar la lectura d’un mateix llibre durant diverses trucades.
Els voluntaris han rebut formació sobre la malaltia renal i el perfil dels pacients. Ara, l’hospital també preveu analitzar l’experiència dels voluntaris i dels professionals sanitaris per mesurar l’impacte del projecte i estudiar com es pot mantenir en el temps.
Sánchez considera que aquesta experiència demostra que “a vegades la innovació són petites idees que, si dones forma i realment veus l’impacte que poden tenir, són molt positives”.
L’Hospital de Bellvitge també estudia aplicar iniciatives similars en altres unitats amb tractaments de llarga durada.