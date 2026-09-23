Un mort en l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès

Una persona ha mort i tretze més han resultat ferides menys greus en l'incendi declarat dilluns a la nit a la residència Can Focs de l'Ametlla del Vallès. Segons ha informat Protecció Civil, el Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre un total de 78 persones.
A banda de la víctima mortal, tretze residents van ser traslladats a centres hospitalaris per inhalació de fum. Sis van ser evacuats a l'Hospital de Granollers, quatre a l'Hospital de Mollet i tres a l'Hospital de Sant Celoni. Altres 64 persones van resultar ferides lleus i no van requerir trasllat.
L'incendi es va originar poc després de dos quarts d'onze de la nit a la primera planta de l'edifici, on els Bombers van localitzar la víctima mortal. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i sis treballadors.
Dues plantes han quedat inhabitables
Els Bombers van desplegar un dispositiu amb tretze dotacions i una quarantena d'efectius. Les tasques d'extinció es van dur a terme tant des de l'exterior com des de l'interior de l'edifici, i el foc va quedar apagat cap a les onze de la nit.
Les flames van afectar diverses habitacions de la primera planta, mentre que el fum es va estendre també a la segona i la tercera. De manera preventiva es van evacuar parcialment les dues primeres plantes i es van confinar 42 residents en zones segures de l'edifici.
Després de la inspecció, els serveis d'emergència han determinat que la primera i la segona planta han quedat inhabitables, mentre que la tercera pot continuar utilitzant-se. El Departament de Drets Socials i Inclusió ha donat suport en les gestions derivades de l'emergència, i la residència ha reallotjat els usuaris a les zones no afectades.
Un ferit crític per una explosió de gas en un hotel de Peralada
Paral·lelament, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 anys ha patit ferides lleus després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel ubicat en una masia de Vilanova de la Muga, al terme municipal de Peralada.
L'explosió, registrada cap a dos quarts de tres de la matinada, ha provocat danys estructurals greus a l'edifici, amb l'ensorrament de bona part dels tancaments. Els Bombers hi han desplegat nou dotacions i han treballat també amb autoescala i drons per inspeccionar les zones més afectades.
El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que el ferit lleu ha ingressat a l'Hospital Trueta de Girona. Els efectius d'emergència també han rescatat un gos que es trobava a l'interior de l'establiment.
Després d'apagar l'incendi, els Bombers han revisat l'estructura de la masia i han decidit precintar completament les instal·lacions a causa dels danys provocats per l'explosió. Una dotació continua treballant a la zona mentre tècnics de la companyia de gas garanteixen la seguretat de la instal·lació.